Slafkovský nie je v NHL fenomén, tvrdí expert z Montrealu. Milióny vo vrecku ho môžu dostať pod tlak

MONTREAL. Juraj Slafkovský vstupuje do novej sezóny NHL s najväčšími očakávaniami vo svojej doterajšej kariére.
Dve päťdesiatbodové sezóny po sebe potvrdili, že medzi elitou sa nestratí, no teraz však prichádza moment pravdy.
Slovenský útočník bude musieť ukázať, že dokáže byť lídrom Canadiens od začiatku sezóny a zvládne tlak, ktorý so sebou prináša nový miliónový kontrakt.
O jeho vývoji, limitoch aj konkurencii v tíme sme pred začiatkom ročníka hovorili s kanadskými odborníkmi.
Na otázky Sportnetu odpovedali Stu Cowan z denníka Montreal Gazette, Jean-François Chaumont, autor blogu Juraja Slafkovského na francúzskej verzii oficiálnej stránky NHL, Jonathan Bernier z portálu Journal de Montréal a Guillaume Lefrançois z La Presse.
V texte sa dozviete:
- Čo očakávajú montrealskí novinári od Slafkovského,
- či môže Demidov ohroziť jeho pozíciu v prvej formácii,
- ako môže na Slafkovského doľahnúť tlak novej zmluvy,
- aká bude jeho budúcnosť v Montreale.
Sezónu musí začat už v októbri
Slafkovský odštartuje v noci na štvrtok zápasom proti Torontu (1:00 SEČ) svoju štvrtú sezónu v NHL. Doteraz v nej odohral rovných 200 zápasov so ziskom 111 bodov (42+69). Jeho štatistiky vyzerali počas týchto rokov nasledovne:
Sezóna
Počet zápasov
Góly
Asistencie
Body
+/-
Trestné minúty
Priemerný čas na ľade
Bodyčeky
2022/23
39
4
6
10
-13
33
12:13
24
2023/24
82
20
30
50
-19
55
17:56
152
2024/25
79
18
33
51
4
45
17:21
194
Fér alebo nefér, úspech slovenského útočníka sa bude celú kariéru merať tým, koľko bodov v danom ročníku nazbieral, koľko vstietil gólov a či prekonal sám seba z minulosti. Tak to býva pri väčšine draftových jednotiek a Slafkovský nie je výnimka.
Rovnako ako v minulosti, aj teraz mnohí experti tipujú, koľko kanadských bodov by mohol Slafkovský získať v sezóne 2025/26.
Vlani sa predsezónne predikcie šplhali až k číslu 70 či dokonca 80. Nakoniec v ročníku nazbieral 51 bodov, čím prekonal dovtedajšie osobné maximum o jeden bod, no strelil o dva góly menej.
Tentokrát sú očakávania verejnosti trochu miernejšie. „Myslím si, že Slafkovský v tejto sezóne nastrieľa minimálne 25 gólov," hovorí Cowan. Aj podľa Chaumonta je „sezóna s 25 gólmi a 55 bodmi reálna".
Slafkovský je sám sebe najväčším kritikom a to potvrdzujú aj jeho ambície. Počas leta v rozhovore pre kanadskú televíziu TVA totiž hovoril, že chce atakovať hranicu 65 či 70 bodov.
Viac ako výrazný bodový prídel sa očakáva, že spraví progres v hre. Jeho najväčším problémom v minulosti bola predovšetkým nevyrovnanosť výkonov.
S tou sa trápil aj vlani na začiatku sezóny. Jeden príklad hovorí za všetko: 11. novembra 2024 proti Buffalu odohral jeden z najlepších zápasov kariéry, zapísal si tri body. O dve stretnutia neskôr ho tréner Martin St. Louis posadil kvôli niekoľkým zlým striedaniam.
Takéto obdobia sa striedali často a tréner ho viedol tvrdšou rukou. Obrat prišiel až po období Vianoc a predovšetkým po februárovej prestávke na Turnaj štyroch krajín. Ako upozorňuje Cowan, nekonzistentnosť je u mladých hráčov prirodzená.
„Ako rád pripomína generálny manažér Kent Hughes, vývoj mladého hráča nikdy nie je priamočiary – a Slafkovský je toho typickým príkladom. Navyše ľudia často zabúdajú, že má stále len 21 rokov."
No ak chce Slafkovský prekonávať sám seba rok čo rok, nemôže sa stávať, že prvé tri mesiace sezóny bude herne aj bodovo zaostávať.
Je si dobre vedomý toho, ako pomaly sa rozbieha. Vlani mal počas vianočnej prestávky na svojom konte štyri góly a 15 asistencií v 31 zápasoch s bilanciou mínus 11.
Ešte výpovednejšie bolo, že v týchto zápasoch mal iba 41 striel na bránu, čo bolo v porovnaní so spoluhráčmi z útoku viac než podpriemerné číslo.
„Sezónu musí začat už v októbri, nie až v januári," dodáva Chaumont.
Milióny so sebou nesú tlak
Počas úvodných troch rokov po drafte Slafkovskému v Montreale plynula nováčikovská zmluva. Tá mu začala platiť ešte v sezóne 2022/2023. Hneď po tom, ako odohral v NHL viac ako deväť zápasov.
Základný plat Slafkovského činil všetky tri roky 855-tisíc dolárov. V zmluve mal ukotvený aj podpisový bonus v hodnote 95-tisíc dolárov. Ten dostal okamžite po podpise kontraktu a potom 1. júla ďalšieho zmluvného roka.
Celková hodnota za každú sezónu dosahovala 950-tisíc dolárov. Presne toľko doteraz ukrajoval z platového stropu Montrealu. Vďaka bonusom si ale posledné dve sezóny zarobil až 1 450 000 dolárov.
Aj keď pre mladého hokejistu je to solídny zárobok, po novom je to len zlomok toho, čo zarobí Slafkovský od aktuálnej sezóny.
V lete 2024 podpísal s Canadiens osemročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom 7,6 milióna amerických dolárov. Je štvrtým najlepšie platením hráčom tímu.
Lenže milióny na papieri a vo vrecku nie sú vždy iba výhodou. „Na Slafkovského bude v súvislosti s novou zmluvou vyvíjaný väčší tlak," myslí si expert Cowan.
Očakávania sa podľa neho rapídne zvýšia, nielen od fanúšikov, ale aj od vedenia Montrealu, ktoré podpisom dlhoročnej zmluvy vložilo do neho veľké nádeje.
Demidov mu môže „ukradnúť miesto"
Nová zmluva však nie je jediným „problémom", s ktorým sa bude musieť Slafkovský v novej sezóne popasovať.
Podľa Cowena bude po prvý raz reálne čeliť konkurencii o svoju pozíciu v prvom útoku a jeho vyzývateľom bude Ivan Demidov.
Ruský mladík od príchodu do Montrealu vyvolal veľký rozruch a pred novou sezónou je pasovaný za najväčšieho favorita na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika NHL.
O scenári, že by mohol vymeniť Slafkovského v elitnej formácii, sa hovorilo už v minulej sezóne.
„Ak by sa Slafkovskému nepodaril úvod sezóny a Demidov by hral dobre, vôbec by ma neprekvapilo, keby mu po približne 20 zápasoch zobral miesto v prvom útoku. Demidov je nesmierne ľahký na korčuliach, plný energie a jeho hokejové myslenie je na extrémne vysokej úrovni," hovorí Bernier.
Na začiatku ročníka ale zatiaľ nič nenaznačuje, že Demidov by mal byť členom prvého útoku. Kým Slafkovský väčšinu prípravy trénoval v spoločnosti Suzukiho a Caufielda, Demidov bol členom druhej, ale aj tretej útočnej formácie.
Okrem toho, Slafkovský prináša do prvého útoku niečo, čo je len ťažko nahraditeľné a útly Demidov to zatiaľ nedokáže.
Experti na druhú stranu zdôrazňujú, že Demidov môže 21-ročného Slováka nielen ohroziť, ale taktiež mu veľmi pomôcť.
Keďže verejnosť sa bude obracať smerom k Rusovi, zo Slafkovského, ako draftovej jednotky, pozornosť prirodzene odpadne.
„V budúcnosti bude Demidov Slafkovského určite tlačiť a motivovať, no nie ešte v najbližšej sezóne," myslí si Chaumont.
Slafkovský bude kľúčový
„Musím sa poučiť z vlastných chýb. Posledné dve sezóny som začínal pomaly a nemôžem to zopakovať. Viem, čo musím na ľade robiť, aby som bol úspešný – a chcem to ukázať hneď v prvom zápase sezóny," píše Slafkovský vo svojom pravidelnom blogu.
Naráža pri tom na svoju fyzickú hru, vďaka ktorej na ľade dominuje. Ale iba v prípade, keď ju vykonáva.
Slafkovský nikdy nepatril medzi prirodzene tvrdých hráčov. Vždy vynikal skôr svojou technikou a práve vďaka svojej šikovnosti sa stal aj draftovou jednotkou.
„Bol síce jednotkou draftu, no nie je to typ mladého fenoména ako Macklin Celebrini či v minulosti Connor McDavid," hovorí pre Sportnet Chaumont.
V minulej sezóne pochopil, že bez využitia svojho tela nie je hráčom, akým by v skutočnosti chcel byť. A potom je aj ľahko nahraditeľný.
Len keď je aktívny sa dokáže súperom dostať pod kožu, napádať, dohrávať súboje alebo spôsobiť chaos pred bránkou. Neskôr z toho ťažia ostatní hráči na ľade.
„Práve to je pridaná hodnota, ktorú Slafkovský prináša do tejto formácie. Ak to však nebude robiť, nebude pre ten útok prínosom," dodáva Bernier.
Vlani si Slafkovský našiel vzor - Bradyho Tkachuka. Chcel hrať spôsobom ako on, byť agresívny a nepríjemný, no zároveň ukázať aj svoje technické zručnosti a strelecké inštinkty.
Lenže kým Tkachuk má takú povahu a je taký takpovediac „od narodenia", Slafkovský od mladosti počúval, že je technicky nadaný, a tak sa to bude musieť naučiť.
Podľa Lefrancoisa „udržať takýto štýl hry dlhodobo nie je jednoduché", no keď to bude pre Slafkovského automatické, môže byť pre tím mimoriadnym prínosom.
„Som presvedčený, že ak sa Canadiens s touto generáciou hráčov raz prebojujú do finále, Slafkovský v tom zohrá kľúčovú úlohu."
Tréner Martin St. Louis počas prípravy povedal, že Slafkovského už nemôže vodiť za ruku. Teraz je to už na ňom – musí sám ukázať, že je pripravený a hladný po úspechu.
Je čas, aby Slafkovský „hokejovo dospel". Štvrtá sezóna bude z tohto hľadiska jeho najdôležitejšou.
