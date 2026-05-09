Stihne český obranca sériu proti Vegas? Je to možné, povedal legendárny tréner

Radko Gudas (vľavo) a Max Domi v pästnom súboji. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. máj 2026 o 11:20
Radko Gudas sa zranil v sérii proti Edmontonu.

Český hokejista Radko Gudas by sa po zranení mohol vrátiť do zostavy Anaheimu Ducks ešte počas série proti Vegas Golden Knights.

Tridsaťpäťročný obranca absentuje na ľade od 20. apríla, kedy utrpel zranenie v dolnej časti tela v zápase s Edmontonom Oilers.

„Je možné, že sa zapojí ešte do tejto série,“ cituje oficiálna stránka súťaže legendárneho trénera Anaheimu Joela Quennevilla.

Jeho tím zatiaľ prehráva v konferenčnom semifinále s Golden Knights 1:2. Gudasa trápia už dlhšiu dobu zdravotné problémy, od polovice marca odohral len päť stretnutí. V základnej časti mal bilanciu 2+11.

NHL

