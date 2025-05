Neuveriteľný comeback, píšu v zámorí. Ako sa z hrdinu stal babrák a jeho tím aj tak postúpil

Winnipeg práve vďaka nemu získal Prezidentov pohár pre najlepší tím základnej časti a do vyraďovacej časti smeroval z najlepšej možnej pozície.

To je menej, ako má ktorýkoľvek priemerný brankár NHL, nie hlavný favorit na Vezinovu trofej.

Ešte osem sekúnd pred koncom zápasu bol puk v rohu klziska. Winnipeg ho dostal do hry, Ehlers našiel krížnou prihrávkou Connora a jeho strelu necelé tri sekundy pred koncom tečoval do bránky Perffeti.

„Je to jedna z tých vecí, o ktorej snívate, keď hráte hokej na vonkajšom klzisku alebo na príjazdovej ceste. Snívate o tom, že budete hrdinom v siedmom zápase,” radoval sa strelec víťazného gólu Lowry.

„Neuveriteľný comeback,” napísal po zápase zámorský portál The Athletic.

Vykúpenie domácich prišlo v 16. minúte druhého extra času. Pionk nahodil ľahký puk na bránku a Lowry ho tečoval rovno do siete St. Louis. Winnipeg mohol oslavovať.

Fanúšikovia Winnipegu oslavujú postup do 2. kola play-off. (Autor: TASR/AP)

Jeho zverenci sa dokázali vrátiť do zápasu necelé dve minúty pred koncom a o postupe rozhodli v treťom najdlhšom siedmom zápase v histórii NHL.

To, čo sa Jets neporadilo vlani, keď ako druhý najlepší tím základnej časti vypadli v prvom kole s Coloradom, dosiahli teraz.

„Keď prehráte siedmy zápas v predĺžení, najmä keď na konci vediete, jednoducho to bolí,” dodal.

„Teraz to naozaj bolí,” hovoril sklamaný tréner St. Louis Jim Montgomery.

„Len vydržte, len vydržte. To bolo v podstate všetko, čo som hráčom hovoril,” povedal Arniel.

Proti favoritovi v play-off urobili mnoho vecí správne, vyhrali všetky tri domáce zápasy, ale aj tak to nestačilo.

„Je to hrozné,” hovoril kapitán tímu Brayden Schenn, ktorý k postupu zagratuloval aj svojmu bratovi Lukeovi, obrancovi Winnipegu.

„Inkasovali sme dva góly v čase, keď hral súper bez brankára. Je to brutálne. Mali sme dobrý tím, ktorý celý rok tvrdo hral jeden za druhého, a neexistujú iné slová, ktoré by to naozaj opísali,” dodal Schenn.

Pre tím slovenského útočníka Dalibora Dvorského sa sezóna skončila. Winnipeg sa v 2. kola play-off stretne s Dallasom. Prvý zápas série sa odohrá v noci na štvrtok 8. mája.

