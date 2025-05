VIDEO: Obrovské sklamanie hokejistov St. Louis. Od postupu ich delili tri sekundy

NHL - 1. kolo play-off

/konečný stav série: 4:3, Winnipeg postúpil do semifinále konferencie/

WINNIPEG. Hokejisti Winnipegu postúpili do semifinále Západnej konferencie play off NHL.

Dve minúty pred koncom ešte vyhrávali 3:1, no záver tretej tretiny nezvládli. Jets odvolali brankára Connora Hellebuycka a v šiestich hráčoch strelili dva góly.

Ani za stavu 1:3 sme nepochybovali o tom, že to môžeme otočiť. Verili sme jeden druhému a že to zvrátime. Som taký hrdý na náš tím a pyšný, že môžem byť jeho súčasťou,“ vyznal sa Perfetti.

Dvadsaťtriročný útočník pred bránkou usmernil do siete puk po nevydarenej strele Kylea Connora.

Najprv v 59. minúte znížil na 2:3 Vladimir Namestnikov a 2,2 sekundy pred koncom riadneho hracieho času poslal Cole Perfetti svojím druhým gólom duel do predĺženia.

Nasledovali dve predĺženia, napokon v 97. minúte rozhodol Lowry. Obranca Neal Pionk vystrelil zápästím od modrej čiary a kapitán Jets úspešne tečoval puk pred Jordanom Binningtonom. Rozhodol tak o triumfe v celej sérii.

„Je to neuveriteľne výnimočné,“ vyhlásil Lowry. „Pravdepodobne som sníval, že to bude trochu krajšie, ako teč od mojej nohy.

Každý hráč sníva o tom, že raz sa stane hrdinom v siedmom zápase série a dáte tímu šancu pokračovať v boji o Stanleyho pohár. Je to o to veľkolepejšie, že sa to podarilo pred týmto úžasným publikom,“ dodal 32-ročný center podľa AP.

Winnipeg tak odvrátil vyradenie v 1. kole play off v tretej sezóne za sebou. V konferenčnom semifinále proti Dallasu. Séria sa začne v stredu (v noci na štvrtok SELČ) na ľade Jets. Winnipeg a Dallas sa doteraz nikdy v histórii nestretli vo vyraďovačke.