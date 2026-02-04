ONLINE: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Winnipeg Jets a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
05.02.2026 o 01:00
Winnipeg
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa stretne domáci Winnipeg Jets proti Montrealu Canadiens v zostave s Jurajom Slafkovským.
Winnipeg Jets
Winnipeg Jets vstupujú do zápasu so snahou stabilizovať svoje výkony pred olympijskou prestávkou. V posledných piatich dueloch zaznamenali dve víťazstvá, keď dokázali zdolať Floridu Panthers 2:1 a New Jersey Devils 4:3. V ostatných zápasoch však ťahali za kratší koniec, keď naposledy podľahli Dallasu Stars 3:4 po predĺžení, Tampe Bay Lightning 1:4 a Detroitu Red Wings 1:5.
Montreal Canadiens
Na druhej strane Montreal Canadiens prichádzajú do Winnipegu vo veľmi dobrej hernej pohode, keď bodovali v štyroch z posledných piatich stretnutí. Habs dokázali vyhrať nad Buffalom Sabres 4:2, Coloradom Avalanche 7:3 a Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení. Ich víťaznú šnúru preťala až Minnesota Wild tesnou prehrou 3:4 po predĺžení, pričom predtým tesne podľahli Bostonu Bruins 3:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
