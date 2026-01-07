VIDEO: Regenda nepoľavuje. Ďalším gólom nasmeroval San Jose k víťazstvu

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zo San Jose strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
Pomohol ním k víťazstvu nad Columbusom 5:2. V stretnutí odohral vyše 14 minút, počas ktorých sa prezentoval aj piatimi hitmi, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase.
VIDEO: Gól Pavla Regendu proti Columbusu
Regenda strelil hetrik v predošlom zápase proti Tampe Bay (3:7) a v stretnutí proti Columbusu ho tréner Ryan Warsofsky posunul do 2. formácie k centrovi Alexandrovi Wennbergovi a krídelníkovi Tylerovi Toffolimu.
V zápase sa prezentoval aj tromi strelami, zblokovanou strelou a dvakrát prišiel o puk. V prebiehajúcej sezóne NHL odohral päť zápasov po ktorých má na konte šesť gólov. San Jose zvíťazilo vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
New Jersey s hanebným debaklom
Paradoxný priebeh mal duel medzi New Yorkom Islanders a New Jersey Devils. Hostia prestrieľali domácich 46:24, no napokon odišli s debaklom 0:9.
Išlo o najvýraznejší výsledok v doterajšom priebehu sezóny. Brankár Islanders Iľja Sorokin predviedol jeden z najlepších výkonov kariéry, jeho náprotivok Jacob Markström vydržal v bránke celý zápas, z ktorého si odniesol 62,5-percentnú úspešnosť zákrokov.
Hetrikom a dvoma asistenciami sa na triumfe domácich podieľal útočník Anthony Duclair. Devils nastúpili bez slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý pre zranenie absentuje od 12. decembra.
Pre hráčov Buffala sa v predošlom zápase s Columbusom (1:5) skončila 10-zápasová víťazná séria, no proti druhému najslabšiemu tímu súťaže Vancouveru sa vrátili na víťaznú vlnu.
Canucks prestrieľali Sabres 35:20, no tí si postupne vytvorili štvorgólový náskok. Na priebežných 4:0 zvýšil Zach Metsa, pre ktorého to bol v 12. zápase prvý gól v NHL.
Vancouver strelil tri góly v rozpätí od 51. do 56. minúty, no za stavu 3:4 mu nevyšla hra bez brankára, počas ktorej Josh Doan uzavrel skóre na 5:3. Canucks prehrali piaty zápas po sebe.
Súboj českých brankárov pre Vladařa
Už šiestu prehru v sérii utrpeli hráči Dallasu, ktorí podľahli domácej Caroline 3:6. Hosťom nepomohli k bodovému zisku ani dva body Mikka Rantanena, pre ktorého to bol prvý zápas na ľade Caroliny od jednej z najvýznamnejších hráčskych výmen v uplynulej sezóne.
V noci na stredu potvrdil svoju formu gólom a asistenciou, pričom v uplynulých desiatich dueloch nazbieral sedemnásť bodov.
O sérii prehier hovoria aj hráči Anaheimu, ktorí prežívajú svoju najväčšiu krízu v prebiehajúcej sezóne. Na ľade Philadelphie podľahli 2:5 a zaznamenali už siedmu prehru v rade.
Flyers zvíťazili v piatom zápase z uplynulých siedmich. Ich útočník Trevor Zegras sa blysol proti bývalým spoluhráčom dvoma gólmi.
V zápase proti sebe nastúpili českí brankári Dan Vladař a Lukáš Dostál, ktorí sa nedávno dostali do záverečnej nominácie ČR na ZOH v Taliansku. Obaja mali v dueli približne 89-percentnú úspešnosť zákrokov. Flyers prestrieľali Anaheim 39:18.
Tampa s Černákom víťazne
V súboji lídrov Východnej a Západnej konferencie zvíťazili hráči Tampy Bay nad Coloradom 4:2. Pre Lightning to bolo už ôsme víťazstvo v sérii.
Avalanche prvýkrát v sezóne nebodovali v dvoch zápasoch po sebe, ich kapitán Nathan MacKinnom prvýkrát v ročníku nebodoval v dvoch dueloch v rade.
Slovenský obranca Tampy Bay Erik Černák odohral 20:18 min, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod, strela, zblokovaná strela a so štyrmi hitmi bol jeden z troch najlepších v zápase.
Úradujúci šampióni z Floridy nenadviazali na triumf nad Coloradom (2:1) a na ľade Toronta prehrali 1:4, hoci domácich prestrieľali 32:23.
Bola to pre nich piata prehra z uplynulých ôsmich zápasov. Maple Leafs bodovali siedmykrát v rade (5-0-2-0).
Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Auston Matthews, ktorý sa dostal v novom roku do očakávanej formy. V troch januárových zápasoch nastrieľal šesť gólov.
Zápas Winnipegu s Vegas priniesol konfrontáciu tímov, ktoré sa snažili ukončiť sériu prehier. Podarilo sa to hosťom, ktorí zdolali domácich Jets 4:3 po predĺžení a dosiahli prvé víťazstvo po piatich prehrách.
Rozhodol o ňom český útočník Tomáš Hertl, ktorý v predĺžení využil presilovku. Winnipeg prehral desiaty zápas za sebou a naďalej je najslabší tím v lige.
Hráči Edmontonu nedopustili tretiu prehru v sérii a nad Nashvillom zvíťazili 6:2. Druhým hetrikom v sezóne sa na výsledku podieľal kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorý bodoval v 16. zápase po sebe.
Tri kanadské body nazbieral aj jeho spoluhráč Leon Draisaitl (1+2).
Útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins získal svoju 500. asistenciu v základnej časti NHL. McDavid sa vďaka trom bodom dostal pred Nathana MacKinnona na priebežné prvé miesto v kanadskom bodovaní.
NHL - výsledky (7. január):
Tampa Bay - Colorado 4:2
Philadelphia - Anaheim 5:2
Carolina - Dallas 6:3
Buffalo - Vancouver 5:3
NY Islanders - New Jersey 9:0
Toronto - Florida 4:1
Winnipeg - Vegas 3:4 pp
Edmonton - Nashville 6:2
San Jose - Columbus 5:2
Seattle - Boston 7:4
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: