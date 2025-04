VIDEO: Slafkovský asistoval na gól 9 sekúnd pred koncom. Montreal predviedol otočku a vyhral

Hráči Vegas Golden Knights síce prehrali s Edmontonom 2:3, no ako druhý tím v Západnej konferencii získali istotu účasti v play off.

Dôležitý triumf dosiahol najmä Montreal so Slafkovským, ktorý zdolal Floridu 3:2 po predĺžení a udržal si dvojbodový náskok pred Columbusom na pozícii druhej voľnej karty do play-off vo Východnej konferencii.

Momentálne sa nám darí a ak budú naši fanúšikovia vždy takí, akí boli dnes, bude to pre nás skvelé. Je až neuveriteľné, že sme vyrovnali deväť sekúnd pred koncom a potom zvíťazili v predĺžení. Som hrdý na náš tím," uviedol Suzuki podľa nhl.com.

„Fanúšikovia nás podržali a pomohli nám najmä v tretej tretine. Nevytvárali sme si veľa šancí, no verili sme, že naša chvíľa príde. Je zábavné hrať zápasy ako tento. Vieme, že je na nás tlak.

Pre Slafkovského to bola 30. gólová prihrávka v sezóne, ktorou si vyrovnal osobné maximum z predošlého ročníka. V ňom nazbieral celkovo 50 bodov, k vyrovnaniu tejto méty mu chýbajú ešte tri. Hutson asistoval pri všetkých troch góloch Canadiens.

Montreal nadviazal na triumf nad Floridou 4:2 spred dvoch dní. Florida prehrala piaty zápas z predošlých ôsmich.

„Samozrejme, že to nie je výsledok, ktorý sme chceli. Canadiens patrí uznanie za to, ako bojovali. Šprintujú o play off, takže sa nevzdávajú za žiadneho stavu. Napriek tomu, že sme napokon prehrali, sa mi páčila naša hra v tretej tretine,“ poznamenal útočník Floridy Mackie Samoskevich.

Fehérváry asistoval, Ovečkin skóroval

Sekundárnu asistenciu si pripísal aj Martin Fehérváry a prispel ňou k triumfu Washingtonu na ľade Bostonu 4:3.

Do streleckej listiny sa zapísal aj kapitán hostí Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 891. gól v NHL. K vyrovnaniu rekordu Waynea Gretzkého mu chýbajú už len tri presné zásahy.

Capitals zvýšili náskok na čele Východnej konferencie a už dávnejšie získali istotu účasti v play off. V Bostone si pripísali prvé víťazstvo po troch prehrách a „medveďom“ predĺžili sériu prehier už na deväť zápasov.