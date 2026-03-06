VIDEO: Vrátil sa do zostavy a skóroval. Pospíšil strelil gól v NHL po viac ako roku

Slovenský útočník Martin Pospíšil strelil prvý gól v aktuálnej sezóne. Calgary ale podľahlo Ottawe 1:4 a naďalej okupuje posledné priečky Západnej konferencie.
Pospíšil sa vrátil do zostavy Flames po dvoch zápasoch, počas ktorých bol bol iba zdravým náhradníkom.
Nastúpil ako center štvrtej formácie, na krídlach mal Ryana Lomberga a Adama Klapku.
Gólový moment prišiel v 18. minúte, jeho strela spomedzi kruhov aj s prispením šťastia skončila v sieti Ottawy.
Pospíšil naposledy skóroval 26. februára 2025, čo je viac ako pred rokom.
VIDEO: Prvý gól Martina Pospíšila v sezóne
„Bol to tesný zápas až do konca, ale opäť sme nedokázali streliť gól, ktorý by nás posunul k víťazstvu. Myslím, že sme mali do toho dať viac energie.
Takto hrať nechceme, ale je pre nami ešte veľa zápasov, máme náročný program, tak verím, že budeme lepší,“ povedal pre nhl.com Pospíšil, ktorý skóroval v profilige prvýkrát od 25. februára 2025, keď sa presadil proti Washingtonu.
„Som rád, že som po dlhšom čase strelil gól, ale prehrali sme, a preto sa z toho veľmi neteším. Verím, že dám viac gólov a pomôžem tímu k víťazstvu,“ dodal 26-ročný slovenský útočník.
Do zostavy Flames sa vrátil po tom, ako bol v dvoch zápasoch len zdravý náhradník: „Nehral som dobre, keď som sa vrátil po olympiáde, takže som rozumel tomu prečo som sa ocitol mimo zostavy. Snažil som sa hrať priamočiarejšie, viac strieľať a som rád, že som skóroval.“
Černákova Tampa Bay utrpela štvrtú prehru v rade. Slovenský obranca odohral 17:15 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a dva bloky.
Winnipeg viedol po druhej tretine o dva góly zásluhou Morgana Barrona a Marka Scheifeleho.
Hoci sa v drese Lightning podarilo znížiť Braydenovi Pointovi, Jets dramatizáciu nedovolili a víťazstvo potvrdili Gustav Nyquist s Kyleom Connorom.
Premiérovým zásahom v NHL sa blysol český útočník Jaroslav Chmelař, ktorý pomohol New Yorku Rangers k triumfu nad Torontom 6:2.
Jeho spoluhráči Alexis Lafreniere a Mika Zibenajed si pripísali po tri body za gól a dve asistencie, Will Cuylle skóroval dvakrát.
Buffalo zaznamenalo piate víťazstvo za sebou, keď vyhralo v Pittsburghu 5:1. Gólom a asistenciou sa na tom podieľali Josh Norris a Owen Power.
NHL - výsledky (6. marec):
Calgary Flames – Ottawa Senators 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly: 18. Pospíšil (Gridin) – 30. Eller (Greig), 47. Cozens (B. Tkachuk), 58. Stützle, 60. Pinto (Amadio, Zub)
Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly: 6. Provorov (Monahan, Marčenko), 31. Olivier (Zamula, Provorov), 42. Jenner (K. Johnson), 59. Olivier (Coyle, Provorov) – 50. Mikkola (Ekblad, Reinhart), 55. Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
New York Rangers - Toronto Maple Leafs 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly: 7. Cuylle (Schneider), 28. Gavrikov (T. Raddysh, Brodzinski), 46. Lafrenière (Zibanejad), 51. Chmelař, 52. Zibanejad (Lafrenière, Fox), 58. Cuylle (Lafrenière, Zibanejad) – 1. Maccelli (Nylander), 26. Cowan (Knies, Tavares)
Philadelphia Flyers - Utah Mammouth 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 22. Schmaltz (Guenther, Durzi), 29. Keller (Guenther), 59. Carcone (Stenlund, Marino)
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 15. Rust (Kindel) – 12. McLeod, 25. Norris (Doan, Byram), 27. Tuch (Power, T. Thompson), 31. Power (Norris, Östlund), 57. Samuelsson
Nashville Predators - Boston Bruins 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Góly: 14. Hague (Wiesblatt, Svečkov), 22. Matthew Wood (Perbix), 31. Haula (Skjei, Stamkos), 33. F. Forsberg (Stamkos, Ufko), 35. Matthew Wood (Josi, F. Forsberg), 58. Evangelista (F. Forsberg) – 24. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 47. McAvoy (Arvidsson, Zacha), 56. Arvidsson (Mittelstadt, Zacha)
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 36. M. Barron (Koepke, Pearson), 40. Scheifele (Iafallo, Connor), 46. Nyquist (J. Toews, Pearson), 58. Connor (Scheifele, Iafallo) – 42. Point (Guentzel, D. Raddysh)
Los Angeles Kings - New York Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Panarin (Kopitar, M. Anderson), 35. S. Helenius (Malott, Ward), 36. M. Anderson (Doughty, Kempe), 43. Laferriere (B. Clarke, Kuemper), 49. Kempe (B. Clarke, Panarin) – 40. Horvat (Pageau), 45. Pelech (Pageau), 59. Heineman (M. Schaefer, Barzal)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: