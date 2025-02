VIDEO: Slafkovský vypichnutím puku asistoval, Černák zakončil akciu ako skúsený útočník

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Erik Černák strelil v nočnom zápase NHL svoj tretí gól v sezóne, ktorým prispel k triumfu Tampy Bay nad Calgary 3:0.

Do úniku sa dostali Cole Caufield s Nickom Suzukim a druhý menovaný skóroval strelou bez prípravy na priebežných 1:1.

"Je to buď - alebo. Myslím si, že náš tím si počas nedávnej prestávky oddýchol a teraz predvádzame dobrú tímovú hru. Keď sa nám to darí, tak sme dominantní. Musíme v tom pokračovať a naďalej predvádzať jednoduchú hru," poznamenal Caufield.

Černák skóroval v 44. minúte za stavu 1:0, keď si v ofenzívnej akcii domácich nakorčuľoval do voľného priestoru a strelou švihom prekonal Dustina Wolfa.

Černákov krajan v tíme hostí Martin Pospíšil mal v zápase najviac hitov - 5, no jeho čas na ľade 9:04 bol najnižší spomedzi všetkých hráčov. Flames prehrali prvýkrát po dvoch víťazstvách.

Po 52 odohratých dueloch má bilanciu 3+13. V zápase odohral celkovo 20:11 a do štatistík si pripísal aj plusový bod.

"Výborná práca "Hagsa" (Brandona Hagela, pozn.). Získal puk a našiel ma vo voľnom priestore. Potom už bolo pre mňa jednoduché skórovať. Som rád, že to vyšlo. Videl som, že brankár ide na pravú stranu, takže ľavá bola otvorená," uviedol Černák podľa nhl.com.

V zápase tímov, ktoré prehrali v uplynulých štyroch zápasoch, triumfovali hráči New Yorku Islanders na ľade Bostonu 2:1.

Dvoma kanadskými bodmi sa na triumfe Caroliny podieľal fínsky útočník Mikko Rantanen, pre ktorého to bol prvý dvojbodový večer v 9. zápase po príchode z Colorada.

Hokejisti Caroliny nedopustili tretiu prehru v sérii a na domácim ľade zdolali Buffalo 5:2. V siedmom februárovom zápase to bolo pre nich iba druhé víťazstvo.

V súboji vlaňajších finalistov play off zvíťazila Florida nad Edmontonom 4:3.

Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal kapitán hostí Boone Jenner, ktorý nastúpil iba na tretí zápas v sezóne, no vo všetkých bodoval (0+5).

Obranca Washingtonu Martin Fehérváry odohral 16:12 min. a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod. Prezentoval sa aj tromi hitmi - najviac (spoločne s Pierre-Lucom Duboisom) z tímu.

"Je to dobrý pocit, ale najdôležitejší je spôsob, akým to sme k tomu prišli. V tomto období máme zápasy pod kontrolou. Musíme v tom pokračovať," povedal tréner St. Louis Jim Montgomery.

Najlepší tím Východnej konferencie Washington prehral na domácom ľade so St. Louis 2:5. Pre Capitals to bola štvrtá prehra z uplynulých šiestich domácich zápasov.

Nashville ukončil sériu Winnipegu

Víťazná séria hráčov Winnipegu sa skončila na čísle 11. Postarali sa o to hráči Nashvillu, ktorí zvíťazili nad najlepším tímom súťaže 2:1. Všetky góly padli už v prvej tretine. Víťazný strelil v presilovke v 16. minúte útočník Thomas Novak.

Nashville zvíťazil po dvoch prehrách a nad Jets triumfoval prvýkrát vo štvrtom vzájomnom zápase sezóny. V predošlých troch podľahol trojgólovým rozdielom.

"Takto by to malo vyzerať. Ukázali sme snahu a spravili maximum. Je to niečo, čo musíme robiť, aby sme boli úspešní," konštatoval útočník Nashvillu Filip Forsberg. Jets ostali napriek prehre na čele celej súťaže.

"V ďalších zápasoch sa musíme vrátiť k tomu, čo sme robili počas celej sezóny. Z tohto duelu si musíme zobrať ponaučenie a ísť ďalej," uviedol útočník Winnipegu Kyle Connor.