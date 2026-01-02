VIDEO: Slafkovský predviedol parádne sólo cez celé klzisko a oklamal brankára

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 7:5. Dvadsaťjedenročný útočník zažil svoj ôsmy viacbodový duel v sezóne a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
V noci na piatok sa hetrikom blysol Auston Matthews z Toronta.
Hráči Montrealu potvrdili výbornú formu, keď bodovali v siedmom zápase za sebou. Na ľade súpera bláznivý zápas.
V Raleigh mali výborný vstup, na začiatku piatej minúty viedli po presnom zásahu Olivera Kapanena už 2:0. Puk dostal do útočného pásma Slafkovský, ktorý ho posunul Ivanovi Demidovovi, ten sa uvoľnil a nabil na gól fínskemu centrovi.
VIDEO: Slafkovského asistencia
Potom však prebrali iniciatívu Hurricans, ktorí ešte do konca prvej tretiny otočili na 3:2 a na začiatku druhej časti pridali štvrtý gól.
Canadiens sa však dokázali vzchopiť a zvrátili vývoj. Ešte v druhej tretine si troma gólmi prinavrátili hostia vedenie.
Som rád, ako sme to zvládli
Na 6:4 pre hostí upravil v 52. minúte svojím 14. tohtosezónnym gólom Slafkovský. Slovenský krídelník predviedol parádne sólo, keď prekorčuľoval cez celé klzisko, obišiel troch domácich hráčov a strelou z veľkého uhla k bližšej žrdi nachytal Brandona Bussiho v bránke Hurricanes.
„Bol to bláznivý zápas, padlo veľa gólov, ale som rád, ako sme to zvládli, pretože sa tu nehrá jednoducho. Oni hrajú v tejto sezóne veľmi dobrý hokej, ale my sme získali napokon dva body a to je dôležité,“ povedal Slafkovský po zápase pre web Canadiens.
VIDEO: Parádny gól Slafkovského
Prvý muž draftu 2022 zaznamenal 30. bod (14+16) v 40. zápase sezóny.
V stretnutí odohral 19:06 minúty a bol druhý najvyťaženejší útočník „Habs“ po kapitánovi Nickovi Suzukim. Vyslal dve strely na bránku, zblokoval päť striel súpera, rozdal tri hity a zapísal si aj jeden plusový bod.
Bol to zápase hore-dole
Okrem Slafkovského mali bilanciu 1+1 aj Sammy Blais a Lane Hutson. Canadiens vyhrali na ľade Caroliny prvýkrát od 7. apríla 2016.
„O to viac nás toto víťazstvo teší. Ako som hovoril, hrá sa tu naozaj ťažko. Bol to zápase hore-dole, je skvelé, že sme to otočili a doviedli do úspešného konca," dodal slovenský krídelník.
Bussi v domácej bránke prežil najhorší večer v kariére NHL, ktorá sa rozbehla v októbri tohto roka. Bussi ako prvý brankár v histórii NHL vyhral desať z prvých jedenástich zápasov v NHL.
Carolina ešte znížila na 5:6, ale Canadiens pečatili výhru gólom do prázdnej bránky. Fín Sebastian Aho bol pri všetkých góloch domácich (2+3).
Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila v Los Angeles 5:3 a slávila šiesty triumf v rade. Slovenský obranca počas 20:13 min. na ľade zaznamenal päť bodyčekov, jeden úspešný blok a duel dokončil s dvoma pluskami.
NHL - piatok, 2. január
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
Góly: 11. Ehlers (Nikišin, Aho), 13. Aho (Nyström, Svečnikov), 15. Svečnikov (Aho, Ehlers), 21. Nikišin (Aho, Svečnikov), 57. Aho (Ehlers, Miller) - 4. Suzuki (Texier, Blais), 5. Kapanen (Demidov, Slafkovský), 26. Blais (Hutson, Gallagher), 37. Caufield (Texier), 37. Anderson, 52. Slafkovský (Struble, Demidov), 58. Hutson.
Brankári: Bussi - Dobeš, strely na bránku: 25:23.
Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 5. Crosby (Mantha, Karlsson), 6. Crosby, 56. Lizotte (Karlsson, Wotherspoon), 61. Letang (Crosby, Rust) – 18. van Riemsdyk (Kasper, Edvinsson), 22. Copp (Chiarot, Kane), 58. DeBrincat (Raymond, Larkin).
Brankári: Šilovs - Talbot, strely na bránku: 31:27.
Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly: 5. Malott (Perry), 7. Kuzmenko (Perry, Fiala), 42. Fiala (Perry, Kuzmenko) - 4. Point (Guentzel, Kučerov), 39. Point (Raddysh, Moser), 57. Cirelli (Hagel, Kučerov), 59. Goncalves (Guentzel, Cirelli), 60. Kučerov (Raddysh).
Brankári: Kuemper - Johansson, strely na bránku: 20:24.
Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Góly: 22. Matthews (Domi, Ekman-Larsson), 32. Ekman-Larsson (Laughton), 40. Matthews (Rielly, Maccelli), 47. Maccelli (Knies, Tavares), 54. Stecher (McMann, Matthews), 56. Matthews – 15. Vilardi (Scheifele, Connor), 18. DeMelo (Lowry, Barron), 23. Iafallo (Toews, Perfetti), 26. Scheifele (Vilardi, Pionk), 49. Scheifele (Morrissey, Nyquist).
Brankári: Woll (26. Hildeby) - Comrie, strely na bránku: 30:40.
Chicago Blackhawks – Dallas Stars 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Góly: 12. Levšunov (Burakovsky, Donato), 21. Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi), 30. Michejev (Grzelcyk), 44. Michejev (Donato, Murphy) – 15. Rantanen (Steel), 57. Robertson (Rantanen, Duchene), 60. Duchene (Johnston, Robertson).
Brankári: Knight - Oettinger, strely na bránku: 21:25.
Seattle Kraken – Nashville Predators 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Góly: 4. Beniers (Evans), 11. Oleksiak (Winterton, Melanson), 11. Beniers (Eberle, Kakko), 58. McCann (Lindgren) – 38. Josi (O'Reilly, Evangelista).
Brankári: Grubauer - Saros, strely na bránku: 23:25.
