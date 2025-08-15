Nitra na úvod prípravy jasne zdolala Budapešť, Bystrica podľahla Ferencvárosu

BRATISLAVA. Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase pred novým ročníkom Tipsport ligy nad tímom Budapešť Akadémia jednoznačne 5:0.
Banská Bystrica naopak zaznamenala po výsledku 3:4 tesnú prehru s Ferencvárosom Budapešť.
prípravné zápasy - piatok, 15. august:
HK Nitra – Budapešť Akadémia 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Góly: 16. Paulovič (Chrenko, Osburn), 18. Čederle (Stacha), 26. Nemec (Čederle, Krištof), 39. Jackson (Bača), 43. Nemec (Paulovič).
HC MONACObet Banská Bystrica – Ferencváros TC Budapešť 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Góly Banskej Bystrice: 23. Gron, 34. Jasenec (Lucas, Faith), 43. Žabka (Jasenec)