VIDEO: Lahodná asistencia a víťazný gól. Slafkovský bol v Montreale hrdinom večera

Juraj Slafkovský sa teší z gólu (Autor: X/Canadiens Montréal)
Sportnet, TASR|10. apr 2026 o 07:04
Pripísal si 30. gól v sezóne.

 Slovenský hokejista Juraj Slafkovský rozhodol o víťazstve Montrealu 2:1 nad Tampou Bay v nočnom zápase NHL.

Dvadsaťdvaročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne. Erik Černák v drese hostí nebodoval.

Slafkovský si pripísal aj asistenciu na gól Colea Caufielda, ten zaznamenal 50. presný zásah v ročníku.

Canadiens zvíťazili v desiatom zápasy z uplynulých jedenástich. Slovenského útočníka vyhlásili za druhú hviezdu, v tejto sezóne má na konte už 71 bodov za 30 gólov a 41 asistencií.

Slafkovský je zároveň prvý slovenský hráč, ktorý strelil 30 gólov v sezóne od čias Mariána Hossu, ten dosiahol tento míľnik v sezóne 2013-14.

VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského

VIDEO: Víťazný gól Juraja Slafkovského

Černák odohral 22 minút s jedným mínusovým bodom, mal štyri bodyčeky. Montreal sa posunul o dva body pred Lightning na druhú pozíciu v Atlantickej divízii, na Buffalo stráca dva body.

Šimon Nemec bol najvyťažovanejším hráčom New Jersey zápase s Pittsburghom, Devils však podľahli Penguins 2:5.

Slovenský obranca odohral 23:01 minút, pripísal si dva mínusové body, jednu strelu, bodyček a štyri bloky. Pittsburgh si týmto víťazstvom zaistil účasť v playo ff po prvýkrát od sezóny 2021/22.

Winnipeg uspel v St. Louis 3:2, útočník hostí Mark Scheifele zaznamenal dve asistencie a Jonathan Toews strelil víťazný gól. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za domácich 19 a pol minúty.

V drese San Jose dostal po dlhšom čase príležitosť útočník Pavol Regenda, ale nebodoval. Sharks navyše prehrali v Anaheime 1:6. V zostave Calgary chýbal Martin Pospíšil, „plamene“ prehrali na ľade Colorada 1:3.

V Západnej konferencii si účasť vo vyraďovačke zabezpečil Utah po víťazstve nad Nashvillom 4:1.

﻿NHL - piatok, 10. apríl

Detroit - Philadelphia 6:3

Buffalo - Columbus 5:0

New Jersey - Pittsburgh 2:5

Montreal - Tampa Bay 2:1

Ottawa - Florida 5:1

NY Islanders - Toronto 5:3

St. Louis - Winnipeg 2:3

Chicago - Carolina 2:7

Dallas - Minnesota 5:4

Utah - Nashville 4:1

Colorado - Calgary 3:1

Anaheim - San Jose 6:1

Seattle - Vegas 4:3 pp a sn

Los Angeles - Vancouver 4:1

