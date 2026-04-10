VIDEO: Lahodná asistencia a víťazný gól. Slafkovský bol v Montreale hrdinom večera

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský rozhodol o víťazstve Montrealu 2:1 nad Tampou Bay v nočnom zápase NHL.
Dvadsaťdvaročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne. Erik Černák v drese hostí nebodoval.
Slafkovský si pripísal aj asistenciu na gól Colea Caufielda, ten zaznamenal 50. presný zásah v ročníku.
Canadiens zvíťazili v desiatom zápasy z uplynulých jedenástich. Slovenského útočníka vyhlásili za druhú hviezdu, v tejto sezóne má na konte už 71 bodov za 30 gólov a 41 asistencií.
Slafkovský je zároveň prvý slovenský hráč, ktorý strelil 30 gólov v sezóne od čias Mariána Hossu, ten dosiahol tento míľnik v sezóne 2013-14.
Černák odohral 22 minút s jedným mínusovým bodom, mal štyri bodyčeky. Montreal sa posunul o dva body pred Lightning na druhú pozíciu v Atlantickej divízii, na Buffalo stráca dva body.
Šimon Nemec bol najvyťažovanejším hráčom New Jersey zápase s Pittsburghom, Devils však podľahli Penguins 2:5.
Slovenský obranca odohral 23:01 minút, pripísal si dva mínusové body, jednu strelu, bodyček a štyri bloky. Pittsburgh si týmto víťazstvom zaistil účasť v playo ff po prvýkrát od sezóny 2021/22.
Winnipeg uspel v St. Louis 3:2, útočník hostí Mark Scheifele zaznamenal dve asistencie a Jonathan Toews strelil víťazný gól. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za domácich 19 a pol minúty.
V drese San Jose dostal po dlhšom čase príležitosť útočník Pavol Regenda, ale nebodoval. Sharks navyše prehrali v Anaheime 1:6. V zostave Calgary chýbal Martin Pospíšil, „plamene“ prehrali na ľade Colorada 1:3.
V Západnej konferencii si účasť vo vyraďovačke zabezpečil Utah po víťazstve nad Nashvillom 4:1.
NHL - piatok, 10. apríl
Detroit - Philadelphia 6:3
Buffalo - Columbus 5:0
New Jersey - Pittsburgh 2:5
Montreal - Tampa Bay 2:1
Ottawa - Florida 5:1
NY Islanders - Toronto 5:3
St. Louis - Winnipeg 2:3
Chicago - Carolina 2:7
Dallas - Minnesota 5:4
Utah - Nashville 4:1
Colorado - Calgary 3:1
Anaheim - San Jose 6:1
Seattle - Vegas 4:3 pp a sn
Los Angeles - Vancouver 4:1
