VIDEO: Pospíšil oslávil víťazstvo proti Slafkovskému. Calgary stačil jediný gól

NEW YORK. Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zdolali v nočnom zápase NHL Montreal s Jurajom Slafkovským 1:0 a posilnili si šance na účasť v play off.

Nebodoval ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Bostonom 0:4.

V noci na nedeľu sa zrodili dva hetriky, Valerij Ničuškin pomohol troma gólmi a asistenciou k víťazstvu Colorada nad Torontom 7:4 a Steven Stamkos tromi presnými zásahmi zariadil triumf Nashvillu nad Chicagom 3:2 po predĺžení.