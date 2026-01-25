VIDEO: Dvorského forma rastie. Strelil ďalší gól, presadil sa aj v nájazdoch

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL a prispel ním k zisku bodu pri prehre jeho St. Louis Blues s Los Angeles 4:5 po nájazdoch.
Bodoval aj Juraj Slafkovský, no jeho asistencia a ani hetrik spoluhráča Colea Caufielda nezabránili prehre Montrealu na ľade Bostonu 3:4.
Obranca Erik Černák z Tampy Bay nedohral duel v Columbuse (5:8), ľad opustil po tvrdom hite už v prvej tretine.
Dvorský skóroval za St. Louis v druhom dueli za sebou, keď v súboji s Kings znížil v 23. minúte na 1:2 z pohľadu domácich.
Najskôr vybojoval puk vo vlastnom obrannom pásme a po spolupráci s Ottom Stenbergom zakončil rýchly protiútok pohotovou strelou do ľavého horného rohu bránky.
Dvadsaťročný slovenský útočník sa potom presadil aj v nájazdoch ako jediný z kvarteta domácich, no o víťazstve Los Angeles napokon rozhodol Trevor Moore. Dvorský odohral 17:52 min, mal dva plusové body, dve strely a odsedel si dvojminútový trest za držanie.
Dvorský mohol zápas rozhodnúť v predĺžení, ale po samostatnom úniku neprekonal kanadského olympionika Darcyho Kuempera.
Dvadsaťročný slovenský útočník odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v NHL, keď bol pri troch góloch St. Louis.
Hoci nemal asistenciu, práve on začal akciu, po ktorej v presilovke vyrovnal na 2:2 kapitán Brayden Schenn a bol aj pri vyrovnávajúcom zásahu Jordana Kyroua na 4:4, ktorý v 58. minúte pri hre bez brankára poslal svojim druhým gólom v zápase duel do predĺženia.
Cítim sa na ľade sebavedomejšie, hovorí Dvorský
„Nemali sme dobrý úvod, prehrávali sme o dva góly, ale potom sme začali hrať priamočiarejšie, viac sme strieľali a dávali sme góly. Musíme jednoducho viac strieľať.
Štvrtá prehra za sebou nás mrzí, opäť to bolo veľmi tesné.Medzi víťazstvami a prehrami je tenká čiara, musíme začať vyhrávať, pretože máme dobrý tím," povedal po zápase pre klubový web Dvorský, ktorý v 42 dueloch strelil 9 gólov a pridal 4 asistencie.
Trojzápasovú bodovú sériu zažil prvýkrát v kariére NHL.
„Cítim sa na ľade sebavedomejšie, je to dôležité, ale celý náš útok hral dnes dobre a chalani mi pomáhajú. Pri góle to bola práca celého útoku, dobre to naštartoval MoJo (Mathieu Joseph), Otto (Stenberg) mi to pekne nahral a ja som vystrelil.
Pri nájazde som uvažoval o strele, alebo blafáku, ale videl som, že je brankár trochu viac vonku a tak som sa rozhodol pre blafák. Som rád, že to vyšlo, ale škoda, že to nestačilo na bod navyše," dodal Dvorský.
Slafkovský asistoval v presilovke
Montreal na ľade Bostonu trikrát viedol zásluhou Caufielda, no domáci zakaždým manko zmazali a skóre otočili v priebehu 12 sekúnd v tretej tretine.
Slafkovský sa podieľal v presilovke v 28. minúte na druhom zásahu svojho tímu a bol to jeho 41. bod (19+22) v 52. zápase v sezóne. Bodovo sa presadil po dvojzápasovej pauze.
Canadiens viedli v záverečnej tretine 3:2, ale Fraser Minten a Morgan Geekie sa potom dvoma gólmi v krátkom slede postarali o obrat. Slafkovský strávil na ľade 19:53 a štyrikrát ohrozil bránku súpera. Pre Caufielda to bol druhý hetrik v NHL.
Černák sa ťažko dvíhal z ľadu
Duel Tampy Bay na ľade Columbusu nedohral Černák, ktorý by mal byť lídrom slovenskej defenzívy na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine´d Ampezzo.
Na konci prvej tretiny ho za bránkou Lightning tvrdo atakoval Mathieu Olivier, slovenský zadák narazil tvárou na mantinel a zostal ležať na ľade. Do šatní zamieril po svojich, ale do zápasu sa už nevrátil.
Odohral necelých päť minút, mal mínusový bod a dve strely. O jeho zdravotnom stave zatiaľ neboli bližšie informácie.
Olivier za svoj zákrok nedostal v zápase žiadny trest. Blue Jackets vyhrali 8:5, hetrik a asistenciu zaznamenal Mason Marchment. Pre Tampu sa tak skončila 15-zápasová bodová šnúra.
Washington v zostave s obrancom Martinom Fehérvárym prehral v Edmontone 5:6 po predĺžení. Domáci dokázali otočiť skóre, keď 32 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Zach Hyman a v extra čase potom rozhodol Connor McDavid.
Hlavnou hviezdou „olejárov“ však bol obranca Evan Bouchard, ktorý zažiaril hetrikom a tromi asistenciami.
McDavid mal bilanciu 2+3. Bouchard dosiahol hetrik ako prvý obranca Edmontonu od roku 2006. Fehérváry mal minutáž 23:40 s dvoma mínusovými bodmi a jednou strelou na bránku.
Buffalo zvíťazilo na ľade New Yorku Islanders 5:0. K tretiemu triumfu Sabres za sebou prispel dvoma gólmi Jason Zucker.
Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne. Nashville prehral doma s Utahom 2:5, hostia uspeli piatykrát v sérii. Brankár Brandon Bussi sa blysol 35 zákrokmi a priviedol tak Carolinu k víťazstvu na ľade Ottawy 4:1.
Dvoma gólmi pomohol J.T. Compher k výhre Detroitu v aréne vo Winnipegu 5:1. Brad Marchand oslávil návrat do zostavy Floridy po sedemzápasovej absencii tromi bodmi (2+1) a Panthers uspeli na ľade Minnesoty 4:3 po predĺžení.
NHL - výsledky (25. január):
New York Islanders – Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Góly: 21. Zucker (Quinn, McLeod), 40. Thompson (Benson, Samuelsson), 41. Zucker (McLeod), 55. Dahlin (Krebs), 55. Tuch (Samuelsson, Kesselring)
Brankári: Rittich - Lyon, strely na bránku: 26:21
Nashville Predators – Utah Mammoth 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly: 4. Stamkos (Josi), 37. Marchessault (Skjei) - 23. Keller (Sergačov, Durzi), 26. Carcone (Yamamoto), 29. Yamamoto (Sergačov, Schmaltz), 52. Hayton (Guenther, Sergačov), 59. Peterka (Guenther, Hayton)
Brankári: Saros - Vejmelka, strely na bránku: 29:30
Boston Bruins - Montreal Canadiens 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Góly: 22. Arvidsson (Minten, Mittelstadt), 30. Geekie (Pastrňák, McAvoy), 54. Minten (H. Lindholm, McAvoy), 55. Geekie (McAvoy, Zacha) – 7. Caufield (Matheson, Evans), 28. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 34. Caufield (Suzuki, Hutson)
Brankári: Swayman - Montembeault, strely na bránku: 21:25
Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Góly: 6. Sillinger (Coyle), 9. Marchment (Gudbranson), 19. Fantilli (Marčenko, Marchment), 20. Voronkov (Heinen, Zamula), 30. Marchment (Werenski, Coyle), 39. Coyle (Fantilli, Werenski), 55. Monahan, 60. Marchment (Fantilli, Marčenko) – 8. Guentzel, 11. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 24. Kučerov (Hagel, Cirelli), 25. Cirelli (Kučerov, Hagel), 59. Guentzel (Kučerov, Cirelli)
Brankári: Greaves - Johansson, strely na bránku: 31:30.
Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Góly: 33. Stützle (Sanderson, Giroux) – 4. Carrier (Jankowski, Chatfield), 6. Jarvis (Nikišin), 19. Hall (Blake, Chatfield), 30. Svečnikov (Ehlers, Jarvis)
Brankári: Reimer - Bussi, strely na bránku: 36:19.
Winnipeg Jets – Detroit Red Wings 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Góly: 31. Koepke (Stanley, Barron) - 36. Compher (Copp), 42. Compher (Finnie, van Riemsdyk), 49. Raymond (Kasper, Bernard-Docker), 59. DeBrincat (Copp, Kane), 59. Kasper (Raymond)
Brankári: Hellebuyck - Gibson, strely na bránku: 27:31.
St. Louis Blues – Los Angeles Kings 4:5 pp a sn (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 23. DVORSKÝ (Stenberg, Joseph), 27. Schenn (Bučnevič, Snuggerud), 29. Kyrou (Mailloux, Fowler), 58. Kyrou (Faulk) – 5. Ward (Malott, Helenius), 22. Dumoulin (Laferriere, Kempe), 31. Laferriere (Perry, Anderson), 52. Moore (Clarke, Armia), rozh. náj. Moore.
Brankári: Hofer - Kuemper, strely na bránku: 29:28.
Minnesota Wild – Florida Panthers 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 25. Eriksson Ek (Kaprizov, Hughes), 53. Boldy – 7. Reinhart (Ekblad, Verhaeghe), 19. Marchand (Reinhart, Tkachuk), 54. Bennett (Tkachuk, Marchand), 63. Marchand (Verhaeghe)
Brankári: Gustavsson - Bobrovskij, strely na bránku: 21:34
Edmonton Oilers – Washington Capitals 6:5 pp (1:1, 1:2, 3:2 - 1:0)
Góly: 20. Bouchard (Ekholm, Hyman), 25. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 45. Bouchard (McDavid, Draisaitl), 49. McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins), 60. Hyman (McDavid, Bouchard), 61. McDavid (Bouchard, Draisaitl) – 20. Protas (Sandin, Wilson), 27. Sourdif (Lapierre, McMichael), 35. Beauvillier (Carlson, Frank), 47. Strome (Chychrun, Wilson), 56. McMichael (Carlson, Sourdif)
Brankári: Ingram (35. Jarry) - Lindgren, strely na bránku: 40:27
