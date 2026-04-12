VIDEO: Slafkovský opäť bodoval, no z výhry sa netešil. Dvorský pálil presne z prvej

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL gólom k triumfu St. Louis na ľade Chicaga 5:3.
Blues však napriek zisku dvoch bodov definitívne stratili šance na postup do play-off.
Juraj Slafkovský si pripísal v drese Montrealu asistenciu, no Canadiens prehrali s Columbusom Blue Jackets 2:5. Účasť v play-off si zaistili Ottawa, Boston, Vegas a Edmonton.
Dvorský v 47. minúte po prihrávke Jakea Neighboursa strelou bez prípravy zvýšil na 5:2 pre St. Louis. V zápase odohral 12:52 min, na bránku Blackhawks vyslal dve strely a mal plusový bod. V nováčikovskej sezóne sa 20-ročný Dvorský dostal na métu 20 bodov (12+8).
Blues napriek víťazstvu v Chicagu už nemajú šancu na zisk voľnej karty do vyraďovačky, Los Angeles Kings totiž zdolali Edmonton Oilers 1:0.
„Už pred zápasom sme vedeli, že šance na postup nie sú reálne, vedeli sme, že Kings neprehrajú päť zápasov za sebou," povedal pre nhl.com tréner St. Louis Jim Montgomery, ktorý prvýkrát v kariére nepostúpil ako hlavný kouč do play-off.
„Je to pre mňa nová skúsenosť, verím, že sa z toho poučím," dodal.
Slafkovský v zápase s Columbusom asistoval pri góle Colea Caufielda na 2:4. Odohral 18:40 min a zaznamenal dva mínusové body.
Brankára hostí ohrozil štyrmi strelami. Slafkovský nazbieral v tejto sezóne už 72 bodov, keď strelil 30 gólov a pridal 42 asistencií. Bodoval v treťom zápase za sebou.
Caufield strelil 51. gól v sezóne. Prvú asistenciu si pri jeho góle pripísal Nick Suzuki a zaznamenal 99. bod v sezóne.
Kapitán tímu sa môže stať prvým hráčom Canadiens, ktorý dosiahne na métu 100 bodov od sezóny 1985-86, keď to dokázal Mats Näslund (110).
Dvoma gólmi prispel k triumfu „modrokabátnikov" Charlie Coyle, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
Montreal je pred záverečnými dvoma duelmi základnej časti v Atlantickej divízii tretí za Buffalom a Tampou Bay.
Washington s Martinom Fehérvárym zvíťazil na ľade Pittsburghu 6:3 a udržal si šancu na play off. Slovenský obranca absolvoval 19:37 min, prezentoval sa jednou strelou a tromi bodyčekmi.
Hráči New Yorku Rangers v zostave s Adamom Sýkorom prehrali na klzisku Dallasu Stars 0:2. Slovenský útočník bol na ľade 10:22 min a dvakrát vystrelil na bránku Dallasu, ktorý si zabezpečil druhé miesto v Centrálnej divízii.
Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Seattli 1:4.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
80
30
42
72
+11
2.
Šimon Nemec
New Jersey
66
11
15
26
-9
3.
Martin Fehérváry
Washington
79
4
19
25
+14
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
68
12
8
20
-3
5.
Pavol Regenda
San Jose
23
9
1
10
-3
6.
Erik Černák
Tampa
59
2
8
10
+2
7.
Adam Sýkora
NY Rangers
9
3
1
4
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
9.
Martin Pospíšil
Calgary
22
1
2
3
-4
Boston a Ottawa postúpili do play-off. Obom tímom pomohla prehra Detroitu s New Jersey 3:5.
Obranca Devils Šimon Nemec strávil na ľade 21:12 min a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Mal štyri strelecké pokusy a zblokoval štyri strely Red Wings, ktorí opäť nepostúpili do bojov o Stanleyho pohár. Detroit bol naposledy v play off v sezóne 2015-16.
Na Západe si okrem Edmontonu zaistili účasť v play off Vegas, ktorý uspel na ľade Colorada 3:2 po predĺžení.
O triumfe Golden Knights rozhodol Jack Eichel, člen zlatého amerického tímu z olympijského turnaja v Miláne. San Jose bez Pavla Regendu prehralo s Vancouverom 3:4 po nájazdovom rozstrele.
NHL - nedeľa, 12. apríl:
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6 (0:0, 3:4, 0:2)
Góly: 23. Mantha (Shea, Novak), 32. Acciari (Söderblom, Girard), 37. Hayes (Shea) - 22. A. Protas (Wilson, I. Protas), 27. Leonard (Dubois, McMichael), 29. Wilson (A. Protas, I. Protas), 32. Leonard (Hutson, Sourdif), 46. I. Protas (Hutson, Strome), 57. Ovečkin (Wilson).
Brankári: Šilovs - Thompson, strely na bránku: 12:31
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 8. Panarin. Brankári: Forsberg - Ingram, strely na bránku: 21:27
Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Góly: 16. Greene (Bedard), 24. Michejev (Boisvert), 54. Michejev (Bertuzzi, Frondell) - 10. Snuggerud (Tucker, Holloway), 25. Toropčenko (Suter, Sundqvist), 33. Kyrou (Mailloux, Bučnevič), 38. Fowler (Berggren, Tucker), 48. DVORSKÝ (Neighbours, Berggren)
Brankári: Söderblom - Hofer, strely na bránku: 34:28.
Dallas Stars - New York Rangers 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 53. Robertson (Duchene, Johnston), 60. Robertson (Duchene, Bourque)
Brankári: Oettinger - Šesťorkin, strely na bránku: 19:22.
Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Góly: 10. Faulk (Larkin, Finnie), 32. Perron (Compher), 47. Finnie (Raymond, Larkin) - 11. J. Hughes (Bratt), 36. Bratt (Kovacevic, Cholowski), 52. Glass (Meier, Siegenthaler), 57. Bratt (J. Hughes, Brown), 59. Mercer (Hischier, Hamilton)
Brankári: Gibson - Allen, strely na bránku: 28:33.
Nashville Predators - Minnesota Wild 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 16. Stamkos (Evangelista, O'Reilly), 27. Wood (Stamkos, Perbix) - 47. McCarron (Brodin)
Brankári: Annunen - Wallstedt, strely na bránku: 22:22
Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Góly: 43. Guenther (Keller, Sergačov) - 5. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 14. Staal (Ehlers, Martinook), 56. Aho (Gostisbehere, Slavin), 60. Walker (Martinook, Staal)
Brankári: Vejmelka - Andersen, strely na bránku: 27:30
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly: 12. Anderson (Evans, Hutson), 44. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ) - 2. Jenner (Werenski, Heinen), 6. Coyle (Christiansen, Marchment), 22. Marčenko (Provorov, Fantilli), 31. Monahan (Johnson), 50. Coyle (Marčenko, Fantilli)
Brankári: Dobeš - Greaves, strely na bránku: 22:33.
Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly: 23. Gaudreau (Kakko, McCann), 34. Stephenson (Dunn, Schwartz), 40. Beniers (Evans, Oleksiak), 59. Eberle (Evans) - 22. Brzustewicz (Coronato, Määttä)
Brankári: Kokko - Cooley, strely na bránku: 21:27.
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Góly: 31. Nylander (Tavares, Cowan), 34. Nylander - 1. Luostarinen (Samoskevich), 6. Reinhardt (Sebrango, Hinostroza), 22. Nosek (Alscher), 45. Samoskevich (Greer, Luostarinen), 56. Greer (Luostarinen, Samoskevich), 59. Nosek (Gregor)
Brankári: Woll - Tarasov, strely na bránku: 19:25.
Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
Góly: 7. Fleury (Koepke, Toews) - 2. Martone (Konecny), 9. Mičkov (Cates, Barkey), 9. Couturier, 32. Sanheim (Ristolainen, Couturier), 40. Cates (Dvorak, Ristolainen), 47. Couturier, 54. Seeler (Cates, Mičkov)
Brankári: Hellebuyck (41. Comrie) - Vladař, strely na bránku: 28:23
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 10. Toews (Nelson, Nečas), 31. Blankenburg (Roy) - 14. Stone (Hertl, Marner), 23. Dorofejev (Barbašov, Korczak), 62. Eichel
Brankári: Blackwood - Hart, strely na bránku: 32:29.
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Chernyshov (Celebrini), 30. Toffoli (Dickinson, Misa), 53. Chernyshov (Celebrini, Orlov) - 26. Rossi (Mancini), 38. DeBrusk (Hronek, Elias Pettersson), 58. Blueger (Karlsson), rozh. náj. Karlsson
Brankári: Askarov - Lankinen, strely na bránku: 31:41.
