Hudáček rozhodol o triumfe Třinca. Strelecky sa presadili aj Lantoši, Daňo a Petrovský

Hokejisti Liberca zvíťazili v nedeľnom zápase 50. kola českej extraligy nad hráčmi Olomouca 6:3. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal slovenský útočník Servác Petrovský.
Hradec Králové triumfoval na domácom ľade nad Spartou 6:3 a pražskému tímu prerušil sériu troch víťazstiev. V bránke domácich chytal Stanislav Škorvánek, ktorý si pripísal 27 zákrokov.
Líder tabuľky z Pardubíc zvíťazil nad Karlovými Varmi 4:3 po predĺžení, Kladno zdolalo obhajcov titulu Brno 4:2. Plzeň doma triumfovala nad Litvínovom 3:2, hosťom k zisku bodov nepomohlo ani 38 zákrokov Mateja Tomeka.
Róbert Lantoši gólom prispel k víťazstvu Českých Budějovíc nad Mladou Boleslav 3:0. Asistenciu pri jeho zásahu si pripísal Adrián Holešinský. Třinec zdolal Vítkovíce 3:2 po predĺžení, víťazný gól strelil Libor Hudáček.
V stretnutí zaznamenal aj asistenciu, na streleckú listinu sa tiež zapísal jeho krajan Marko Daňo. V drese Vítkovíc zaznamenali asistencie Samuel Kňažko a Marek Hrivík.
Česká extraliga - 50. kolo:
Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly: 9. Vigneault, 50. Ryšavý, 55. Robins, 60. Audette - 11. Ferda, 24. Ščotka
HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:3 pp (0:3, 2:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 29. Kousal, 38. Košťálek, 60. Kondelík, 62. Tourigny - 7. Jiskra, 9. Černoch, 19. Koffer
Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Góly: 14. Melancon, 26. Vukojevic, 34. Nenonen, 49. Moses, 56. Klíma, 57. Klíma - 35. Chlapík, 38. Řepík, 60. Hyka
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas a mal 27 zákrokov/
Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)
Góly: 24. Zeman, 30. Petrovský, 32. Zile, 51. Lenc (Sandberg, Petrovský), 57. Zile, 60. Zeman - 24. Plášek, 29. Cosgrove, 37. Krastenbergs
HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Góly: 18. Rohlík, 45. Malák, 60. Simon - 14. Koblasa, 54. Holmström
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas a mal 38 zákrokov/
HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 9. Nestrašil (Kovařčík, Hudáček), 26. Daňo, 65. Hudáček - 13. Troock (Edmonds, Kňažko), 52. Nellis (Yetman, Hrivík)
Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Góly: 21. Lantoši (Holešinský), 31. Chlubna, 34. Olesen