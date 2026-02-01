VIDEO: Slafkovský opäť skóroval, prekonal osobný rekord. Dvaja Slováci skončili na tribúne

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu na ľade Buffala 4:2 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 21. gól v prebiehajúcej sezóne, ktorým si vytvoril osobný rekord.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktorý si pripísal šiestu asistenciu v sezóne, no jeho tím prehral doma s Columbusom 3:5.
Sedemkrát vystrelil na bránu
Slafkovský otvoril skóre v 12. minúte, keď dostal od Colea Caufielda prihrávku medzi kruhy a využil presilovku. Až sedemkrát vystrelil na bránku, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase.
Prezentoval sa aj dvomi hitmi, plusovým bodom a stopercentnou úspešnosťou na vhadzovaniach, keď vyhral obe, ktoré absolvoval. V zápase odohral celkovo 17:28 min.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Canadiens zvíťazili v treťom zápase po sebe a ukončili Buffalu päťzápasovú sériu víťazstiev.
Pre divíznych rivalov išlo o dôležitý súboj v boji o play off. Montreal po ňom figuruje na 3. mieste v Atlantickej divízii o dva body pred Buffalom aj Bostonom.
„Máme za sebou týždeň, v ktorom sme zdolali tri veľmi kvalitné tímy (Vegas, Colorado, Buffalo, pozn.). Je to skvelá vizitka nášho tímu. Dodalo nám to sebavedomie do zostávajúcich zápasov pred olympijskou prestávkou,“ povedal útočník Cole Caufield pre nhl.com.
„Bol to naozaj kvalitný zápas. V tretej tretine mali (hostia) viacero dobrých striedaní, v ktorých nás zatlačili. Žiaľ, my sme súpera nepotrestali za chyby,“ konštatoval tréner Buffala Lindy Ruff.
Slafkovský nazbieral v 55 zápasoch prebiehajúcej sezóny 44 kanadských bodov (21+23). V základnej časti NHL doteraz nazbieral celkovo 154 bodov (63+92) a vyrovnal výkon Stephanea Richera na 2. mieste v bodovaní hráčov Canadiens do 22 rokov. Viac kanadských bodov do dovŕšenia tohto veku nazbieral iba Henri Richard (163).
Ani asistencia Dvorského nepomohla Blues
Dalibor Dvorský si pripísal sekundárnu asistenciu pri góle Jimmyho Snuggeruda, ktorý v 8. minúte poslal St. Louis do vedenia 1:0. Blues však napokon prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich a naďalej sú na predposlednom mieste tabuľky Východnej konferencie.
Dvorský strávil na ľade 16:20 min., raz vystrelil na bránku a mal 36-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach, keď vyhral 4 z 11.
Z triumfu sa netešil ani obranca Šimon Nemec z New Jersey. Jeho tím prehral na ľade Ottawy 1:4. Slovenský obranca odohral 19:25 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom, zblokovanou strelou a do štatistík mu pribudol mínusový bod.
Ottawa zvíťazila v treťom zápase po sebe. Devils sú na predposlednom 15. mieste vo Východnej konferencii.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
55
21
23
44
+7
2.
Šimon Nemec
New Jersey
41
8
12
20
-1
3.
Martin Fehérváry
Washington
55
3
16
19
+8
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
45
9
6
15
-3
5.
Pavol Regenda
San Jose
15
8
1
9
+3
6.
Erik Černák
Tampa
33
0
5
5
+1
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
5
0
0
0
-4
Regenda a Fehérváry mimo zostavy
Slovenský útočník Martin Pospíšil nebodoval ani vo svojom piatom zápase v prebiehajúcej sezóne. V domácom zápase proti San Jose odohral 7:24 min., počas ktorých dostal menší trest a spravil jeden hit. Pavol Regenda nefiguroval v zostave San Jose.
Flames zvíťazili na domácom ľade 3:2. Víťazný gól strelil útočník Joel Farabee v oslabení v 47. minúte. Hráči Calgary ukončili sériu piatich prehier, Sharks prehrali dvakrát za sebou prvýkrát od 24. decembra.
Obranca Martin Fehérváry z Washigtonu nefiguroval v zostave svojho tímu, ktorý v domácom zápase s Carolinou zvíťazil 4:3 po predĺžení. Capitals predviedli dokonalú stíhaciu jazdu, keď od 25. minúty prehrávali 0:3, no napokon otočili skóre.
V bránke Washingtonu nastúpil prvýkrát v sezóne Clay Stevenson, pre ktorého to bol iba druhý zápas v kariére a prvý od 18. apríla 2025.Víťazný gól strelil v 62. minúte nováčik Justin Sourdif. Veľmi ma to potešilo, keďže som v predĺžení spravil niekoľko chýb. Som rád, že to napokon vyšlo,“ povedal Sourdif.
Hráči Los Angeles Kings zvíťazili na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení. Hlavnou postavou duelu bol útočník hostí Adrian Kempe, ktorý v riadnom hracom čase skóroval dvakrát a v extra čase prihral Quintonovi Byfieldovi na víťazný gól.
Do zostavy „kráľov“ sa vrátil po zranení kapitán Anže Kopitar, ktorý nehral od 6. januára. Asistenciu pri víťaznom góle hostí si pripísal obranca Drew Doughty, pre ktorého to bol 700. bod v základnej časti NHL. Kings dosiahli štvrté víťazstvo z predošlých piatich duelov, naopak Flyers utrpeli štvrtú prehru v rade.
Dominancia Colorada
Colorado potvrdilo status najlepšieho tímu súťaže, keď aj bez zraneného Martina Nečasa triumfovalo na ľade Detroitu Red Wings hladko 5:0. Pod víťazstvo Avalanche sa dvoma presnými zásahmi a asistenciou podieľal Nathan MacKinnon.
Brankár Mackenzie Blackwood dosiahol tretie čisté konto v sezóne (17. v kariére), keď zneškodnil 28 striel hráčov Detroitu. „Červené krídla“ si zapísali tretiu prehru za sebou.
Hráči Pittsburghu dosiahli šieste víťazstvo v rade, keď zdolali NY Rangers 6:5. Na domácom ľade zdolali tohto súpera prvýkrát po piatich prehrách. Asistenciou sa na tom podieľal obranca Erik Karlsson, pre ktorého to bol jubilejný 700. bod v NHL.
Pre Rangers to bola už 34. prehra v prebiehajúcej sezóne a naďalej sú najslabším tímom Východnej konferencie s osembodovým mankom na New Jersey.
Obranca Roman Josi gólom v 59. minúte rozhodol o víťazstve Nashvillu na ľade New Yorku Islanders 4:3. Pre kapitána „predátorov“ to bol jubilejný 200. presný zásah v základnej časti NHL. Predators zvíťazili prvýkrát po troch prehrách a dosiahli druhé víťazstvo z predošlých siedmich zápasov.
VIDEO: Jubilejný gól Romana Josiho
„Je to pre nás veľké víťazstvo. Domáci nastúpili dôrazne a vyvíjali na nás tlak. Do zápasu sme sa vrátili dvomi gólmi ešte v druhej tretine a potom sme sa už dostali k našej hre,“ povedal Josi podľa nhl.com. Pred ním strelilo 200 gólov v NHL iba 23 obrancov. Islanders prehrali po troch víťazných zápasoch.
„V druhej tretine sme sa ocitli pod tlakom a nepredvádzali sme dobrý výkon v defenzíve ani v protiútokoch. Brankár (Iľja Sorokin, pozn.) nás dlho držal v hre dôležitými zákrokmi,“ uviedol tréner NY Islanders Patrick Roy.
V súboji tímov, ktoré zažili úspešnú sezónu 2024/2025, no v prebiehajúcej sa trápia, zvíťazili hráči Winnipegu na ľade Floridy 2:1. Pre víťazov základnej časti z predošlej sezóny to bolo 22. víťazstvo v ročníku, po ktorom majú v Západnej konferencii osembodové manko na Los Angeles, ktoré figuruje na druhej voľnej karte do play off.
Víťazi Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón, hráči Floridy, strácajú vo Východnej konferencii takisto osem bodov na druhú voľnú kartu.
Edmonton po troch triumfoch prehral
Hráči Edmontonu nenadviazali na tri víťazstvá a na domácom ľade prehrali s Minnesotou 3:7. Súpera síce prestrieľali 42:29, no napokon mu podľahli aj v treťom vzájomnom zápase v sezóne.
Prvý gól Oilers strelil útočník Leon Draisaitl, ktorý sa 1034. bodom vyrovnal Markovi Messierovi v histórii Edmontonu. Wild bodovali piatykrát v rade. Obranca Minnesoty Quinn Hughes bodoval v ôsmom zápase po sebe a vytvoril tým nový rekord Wild v podaní obrancov.
Útočník Kaapo Kakko gólom v 44. minúte rozhodol o víťazstve Seattlu na ľade Vegas 3:2. Jeho tím dosiahol štvrté víťazstvo po sebe, Vegas naopak v uplynulých štyroch zápasoch prehrali.
Hokejisti Toronta zastavili svoju sériu prehier na čísle šesť. Na ľade najslabšieho tímu súťaže Vancouveru zvíťazili 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich skórovali William Nylander aj Auston Matthews, ktorý v riadnom hracom čase nepremenil trestné strieľanie.
„Mal som predstavu o tom, čo chcem urobiť, ale nevyšlo to. Našťastie som dostal ďalšiu príležitosť v nájazdoch a nechcel som svoju chybu spraviť dvakrát.“ Nylander sa vrátil do zostavy Maple Leafs po siedmich zápasoch.
Hráči Dallasu si upevnili pozíciu druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie, keď zvíťazili na ľade Utahu 3:2. Stars dosiahli štvrté víťazstvo v rade. Oba góly Utahu strelil Kailer Yamamoto, ktorý sa dvakrát gólovo presadil aj v predošlom zápase s Carolinou.
NHL - výsledky (1. február):
Philadelphia - Los Angeles 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 21. Zegras (Brink, Konecny), 41. Konecny (Ristolainen, Grebjonkin) - 4. Kempe (Laferriere, Perry), 8. Kempe (Perry), 63. Byfield (Kempe, Doughty). Brankári: Vladař - Kuemper, strely na bránku: 21:21
Detroit - Colorado 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 7. Burns (MacKinnon, Ničuškin), 11. MacKinnon (Lehkonen), 22. Colton (Nelson, Manson), 34. MacKinnon (Lehkonen), 48. Kelly (Kiviranta, Drury). Brankári: Gibson (41. Talbot) - Blackwood, strely na bránku: 28:21
Pittsburgh - New York Rangers 6:5 (2:0, 1:1, 3:4)
Góly: 3. Mantha (McGroarty), 7. Acciari (Lizotte, Dewar), 33. Mantha (Rakell, Malkin), 42. Rakell (Crosby, Karlsson), 42. Acciari (Lizotte, Kulak), 58. Kindel (Dewar, Skinner) - 39. Lafreniere (Miller, Zibanejad), 50. Trocheck (Gavrikov), 56. Gavrikov (Schneider, Brodzinski), 59. Lafreniere (Trocheck, Robertson), 60. Cuylle (Trocheck, Lafreniere). Brankári: Skinner - Quick, strely na bránku: 34:20
Calgary - San Jose 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 15. Frost (Coronato, Huberdeau), 27. Gridin (Frost, Weegar), 47. Farabee (Backlund, Bahl) - 4. Smith (Wennberg), 22. Gaudette (Eklund, Misa). Brankári: Wolf - Nedeljkovic, strely na bránku: 42:25
Florida - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 15. Luostarinen (Rodrigues, Forsling) - 49. Perfetti (Vilardi, Lowry), 56. Scheifele (Connor, Nyqvist). Brankári: Bobrovskij - Comrie, strely na bránku: 28:21
Washington - Carolina 4:3 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 28. Lapierre (Milano), 35. Strome (Protas, Chychrun), 54. Chychrun (Protas, Wilson), 62. Sourdif (Carlson, Frank) - 14. Jankowski (Carrier, Kotkaniemi), 18. Aho, 25. Gostisbehere (Martinook, Staal). Brankári: Stevenson - Andersen, strely na bránku: 42:22
Buffalo - Montreal 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Góly: 28. Power (Thompson, Dahlin), 39. Östlund (Tuch, McLeod) - 12. Slafkovský (Suzuki, Caufield), 45. Caufield (Dobson, Hutson), 51. Caufield (Suzuki, Dach), 60. Kapanen. Brankári: Dobeš - Lyon, strely na bránku: 38:31
New York Islanders - Nashville 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Góly: 2. Barzal (Duclair, DeAngelo), 6. Schaefer (Pulock, Barzal), 28. Pageau (Lee, Holmström) - 10. Forsberg (Josi, Stamkos), 13. Wood (Marchessault, Jost), 35. Forsberg (Wood), 59. Josi (Wilsby, Haula). Brankári: Sorokin - Saros, strely na bránku: 30:42
Ottawa - New Jersey 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 14. Tkachuk (Batherson, Stützle), 41. Cozens (Tkachuk, Sanderson), 58. Stützle (Tkachuk, Giroux), 59. Pinto (Amadio, Sanderson) - 19. Meier (Glass, Brown). Brankári: Ullmark - Allen, strely na bránku: 34:27
St. Louis - Columbus 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Góly: 8. Snuggerud (Schenn, Dvorský), 24. Berggren (Suter, Schenn), 34. Tucker (Berggren, Snuggerud) - 8. Lundeström (Jenner, Wood), 13. Matejčuk (Johnson, Monahan), 29. Johnson (Provorov, Voronkov), 37. Severson (Werenski), 60. Marchment (Marčenko, Fantilli). Brankári: Binnington - Greaves, strely na bránku: 31:23
Vancouver - Toronto 2:3 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Lekkerimäki (Öhgren, Joseph), 35. Willander (Kane, E. Pettersson) - 34. Roy (Robertson, Ekman-Larsson), 43. Domi (Matthews), rozh. sn. Matthews. Brankári: Tolopilo - Woll, strely na bránku: 30:41
Utah - Dallas 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Góly: 11. Yamamoto (Peterka, Marino), 47. Yamamoto (Peterka, Hayton) - 3. Harley (Bourque, Benn, 8. Johnston (Rantanen, Heiskanen), 17. Duchene (Benn, Steel). Brankári: Vejmelka - DeSmith, strely na bránku: 14:32
Edmonton - Minnesota 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)
Góly: 4. Draisaitl, 9. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 53. Roslovic (Nurse, Samanski) - 7. Eriksson Ek (Hughes, Wallstedt), 20. Kaprizov (Eriksson Ek, Zuccarello), 21. Zuccarello (Hartman), 33. Hughes (Faber), 36. Tarasenko (Foligno, Jurov), 50. Pitlick (Trenin, Hinostroza), 55. Faber (Boldy, Middleton). Brankári: Jarry (36. Ingram) - Wallstedt, strely na bránku: 42:29
Vegas - Seattle 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Góly: 29. Barbašov (Eichel, Hutton), 40. Marner (Eichel, Hertl) - 7. Tolvanen (Winterton, Stephenson), 14. McCann (Dunn, Stephenson), 44. Kakko (Larsson). Brankári: Schmid - Daccord, strely na bránku: 29:23
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: