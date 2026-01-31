ONLINE: Calgary Flames - San Jose Sharks dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Regenda)

Hokejisti tímov Calgary Flames a San Jose Sharks dnes večer hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich by sa mal predstaviť Martin Pospíšil, v zostave hostí by mal figurovať Pavol Regenda.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Calgary Flames - San Jose Sharks dnes (hokej, NHL, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
31.01.2026 o 22:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
San Jose
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu NHL medzi Calgary Flames a San Jose Sharks.
Calgary je predposledné s 48 bodmi. Z 53 odohraných zápasov vyhralo 21 (17 po riadnom hracom čase) a 32 prehralo (26 po riadnom hracom čase). Naposledy prehralo s Minnesotou 1:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 35 bodmi Kadri.
San Jose sa nachádza na 9. mieste Západnej konferencie so ziskom 58 bodov. Z 52 odohraných zápasov má 27 výhier (16 po riadnom hracom čase) a 25 prehier (21 po riadnom hracom čase). Naposledy prehralo s Edmontonom 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je Celebrini s 79 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 6:3 tešili hokejisti San Jose.
Calgary je predposledné s 48 bodmi. Z 53 odohraných zápasov vyhralo 21 (17 po riadnom hracom čase) a 32 prehralo (26 po riadnom hracom čase). Naposledy prehralo s Minnesotou 1:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 35 bodmi Kadri.
San Jose sa nachádza na 9. mieste Západnej konferencie so ziskom 58 bodov. Z 52 odohraných zápasov má 27 výhier (16 po riadnom hracom čase) a 25 prehier (21 po riadnom hracom čase). Naposledy prehralo s Edmontonom 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je Celebrini s 79 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 6:3 tešili hokejisti San Jose.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: