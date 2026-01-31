ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|31. jan 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Buffalo Sabres a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský reprezentant Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
01.02.2026 o 01:00
Buffalo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
