Kapitán Nashvillu strelil jubilejný 200. gól. Približuje sa k zápisu Zdena Cháru

TASR|1. feb 2026 o 09:12
Patrí len k piatim európskym obrancom.

Kapitán hokejistov Nashvillu Predators Roman Josi sa stal iba piatym európskym obrancom, ktorý nastrieľal 200 gólov v základnej časti NHL.

Míľnik zavŕšil v nočnom zápase na ľade New Yorku Islanders, keď presným zásahom v 59. minúte rozhodol o triumfe hostí 4:3.

Spomedzi európskych obrancov pred ním strelili minimálne 200 gólov iba Švéd Nicklas Lidström (264) a Erik Karlsson, Rus Sergej Gončar (220) a Slovák Zdeno Chára (209).

V histórii NHL nastrieľalo 200 gólov iba 23 obrancov. Josi sa zároveň stal štvrtým Švajčiarom, ktorému sa to podarilo. V histórii Nashville Predators je prvý obranca s dvomi stovkami gólov.

VIDEO: Jubilejný gól Romana Josiho

„Je to naozaj výnimočný hráč a výnimočný človek. Je zábavné učiť sa od neho na ľade aj mimo neho. Naozaj obdivujem, ako sa správa a aký má štýl vedenia tímu, takže sa od neho snažím veľa naučiť,“ povedal útočník Matthew Wood.

Josi, ktorý nedávno dosiahol míľnik tisíc zápasov v základnej časti iba ako druhý Švajčiar v histórii (po Ninovi Niederreiterovi), pôsobí v Nashville po celú kariéru. Predators ho draftovali v roku 2008 z 38. miesta. Od roku 2017 je kapitán tímu.

