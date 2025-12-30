Skvelé výkony univerzitných hráčov pokračujú. Gajan bude bojovať o prestížnu trofej

U.S. Collegiate Selects oslavuje gól.
U.S. Collegiate Selects oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
30. dec 2025
V semifinále si poradili s výberom Sparty Praha.

Hokejisti Collegiate Selects postúpili do finále 97. ročníka Spenglerovho pohára v Davose.

V utorňajšom semifinálovom zápase najstaršieho hokejového turnaja na svete zvíťazili nad Spartou Praha 5:3.

V bránke zámorského výberu z univerzitnej NCAA tentoraz nenastúpil Slovák Adam Gajan, ktorý vychytal v predošlom zápase víťazstvo nad domácim Davosom 5:3.

Druhý finalista vzíde zo švajčiarskeho súboja medzi Fribourgom a Davosom (20.15).

Spenglerov pohár - semifinále

U.S. Collegiate Selects - Sparta Praha 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Góly: 8., 39. a 42. Fink, 7. Pohlkamp, 32. Cerrato - 21. a 53. Chlapík, 12. Vitouch

Fribourg-Gotteron - HC Davos

/Hrá sa od 20.15 h/

Pavúk Spenglerovho pohára

U.S. Collegiate Selects oslavuje gól.
U.S. Collegiate Selects oslavuje gól.
Skvelé výkony univerzitných hráčov pokračujú. Gajan bude bojovať o prestížnu trofej
dnes 17:44
