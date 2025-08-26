Veľkolepá domáca premiéra. Nová posila Michaloviec strelila päť gólov, no nestačilo to

Jake Virtanen v drese Vancouveru Canucks.
Jake Virtanen v drese Vancouveru Canucks. (Autor: X/Complete Hockey News)
Hokejisti Nitry si poradili s českým Chomutovom.

BRATISLAVA. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Michaloviec 6:5 v utorňajšom prípravnom zápase.

Všetkých päť gólov Dukly strelil Kanaďan Jake Virtanen, pre ktorého to bol prvý domáci duel.

Liptáci viedli 4:0 aj 5:1 a hoci Michalovce v tretej tretine vyrovnali na 5:5, o triumfe hostí rozhodol v čase 59:57 v presilovke útočník Xavier Cormier.

Hráči HK Nitra zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej českej súťaže Pirátmi Chomutov 5:1. V prípravnom období doteraz zvíťazili v troch zo štyroch zápasov.

Tipsport liga - príprava:

HK Dukla Michalovce - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:6 (0:3, 1:2, 4:1)

Góly: 31., 43, 47., 49 a 57. Virtanen - 5. a 11. Šandor, 7. Ferkodič, 30. Vankúš, 40. Elyniuk, 60. Cormier

HK Nitra - Piráti Chomutov 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Góly Nitry: 6. Molnár, 21. Kováč, 24. Carmichael, 37. Bača, 51. Osburn

Tipsport liga

