Veľkolepý návrat Tatara na ľad. Presným zásahom pomohol Zugu k postupu do semifinále

Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol gólom k víťazstvu svojho tímu EC Zug v odvetnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov.
Jeho tím po triumfe 3:0 nad Lukkom Rauma postúpil do semifinále, kde ho čaká švédska Lulea. V prvom zápase prehrali Švajčiari 1:3.
VIDEO: Gól Tomáša Tatara
Hokejisti švédskych klubov Brynäs, Lulea a Frölunda postúpili do semifinále Ligy majstrov. Brynäs po triumfe doma s Kuopiom 5:1 zvládol aj utorňajšiu odvetu, zvíťazil 3:2.
Lulea doma zdolala Ilves Tampere 3:2, v odvete triumfovala vo Fínsku 3:0. Štvornásobný držiteľ tejto trofeje Frölunda po víťazstve v Nemecku nad Ingolstadtom 3:1 remizoval v odvete 2:2.
V boji o finále sa stretnú Brynäs a Frölunda, Lulea sa stretne s EV Zug. Semifinálové zápasy sú na programe 13. a 14. januára 2026.
Hokejová Liga majstrov - štvrťfinálové odvety:
EV Zug – Lukko Rauma 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Góly: 22. Hofmann (Künzle, Schlumpf), 32. Tatar (Kovář, Kubalík), 40. Hofmann (Senteler, Guerra)
/prvý zápas: 1:3, postúpil Zug/
KalPa Kuopio - Brynäs IF 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Góly: 9. Rissanen (Mäenpää, Lappalainen), 51. Kapanen (Westerlund, Okany) – 36. Larsson (Bäckström, Kinnvall), 40. Norlinder (Jonsson-Fjällby, Hillström), 56. Norlinder (Kopacka, Bellows)
/prvý zápas: 1:5, postúpil Brynäs/
Ilves Tampere - Lulea Hockey 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Góly: 49. O'Neill (Allard, Gustafsson), 53. Andreasson (Allard, Shinnimin), 57. Laaksonen (Brome)
/prvý zápas: 2:3, postúpila Lulea/
Frölunda HC - ERC Ingolstadt 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)
Góly: 27. Cederquist (Klyvo), 60. Lindholm – 32. Hüttl, 36. Girduckis (Breton, Jandric)
/prvý zápas: 3:1, postúpila Frölunda/
Semifinálové dvojice:
EV Zug - Lulea Hockey
Frölunda HC - Brynäs IF