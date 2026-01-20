Tatar strelil gól aj asistoval, no o trofej si nezahrá. Zug vypadol v semifinále

Prvýkrát po jedenástich rokoch sa vo finále hokejovej Ligy majstrov stretnú dva tímy zo Švédska.
Vzájomnú konfrontáciu o titul si zopakujú rovnako ako v roku 2015 hráči Frölunda HC a Lulea Hockey.
Pred bránami finále skončil švajčiarsky EV Zug, ktorý napriek gólu a asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara nestačil na Luleu a po domácej prehre 2:3 podľahol svojmu súperovi rovnakým výsledkom aj na jeho ľade.
Frölunda ťažila takisto z výsledku, ktorý dosiahla v prvom dueli dvojzápasu, keď zdolala Brynäs 2:0. Na potvrdenie postupu jej stačila v odvete aj remíza 2:2.
Finálový súboj je na programe 3. marca, pričom Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ešte určí dejisko zápasu. Lulea pred 11 rokmi vyhrala vo finále nad Frölundou 4:2.
Hokejová liga majstrov - odvetu semifinále
Frölunda HC - Brynäs IF 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)
Góly: 12. a 32. Heens - 4. Kinvall, 20. Larsson
/prvý zápas: 2:0, do finále postúpila Frölunda/
Lulea Hockey - EV Zug 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Góly: 7. Hedqvist, 15. Andreasson, 26. Shinnimin - 27. Hofmann (TATAR), 33. TATAR
/prvý zápas: 3:2, postúpila Lulea/