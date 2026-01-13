Tatarov gól Zugu nepomohol. Do odvety pôjde s miernou stratou

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v drese Zugu v prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov.
Švajčiarsky tím však prehral na domácom ľade so švédskou Luleou 2:3. Tatar v 47. minúte strelou z pravého kruhu uzavrel skóre.
V čisto švédskom súboji podľahol Brynäs Frölunde 0:2. Odvety sú na programe o týždeň 20. januára.
Hokejová liga majstrov - 1. zápasy semifinále
EV Zug - Lulea Hockey 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly: 31. Kovář, 47. Tatar – 19. Liedes, 33. Hedqvist, 36. Tardif
Brynäs IF - Frölunda HC 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 11. Stenberg, 50. Friberg