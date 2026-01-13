Tatarov gól Zugu nepomohol. Do odvety pôjde s miernou stratou

Tomáš Tatar v drese Zugu.
Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)
TASR|13. jan 2026 o 22:10
ShareTweet0

Tatar v 47. minúte strelou z pravého kruhu uzavrel skóre.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v drese Zugu v prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov.

Švajčiarsky tím však prehral na domácom ľade so švédskou Luleou 2:3. Tatar v 47. minúte strelou z pravého kruhu uzavrel skóre.

V čisto švédskom súboji podľahol Brynäs Frölunde 0:2. Odvety sú na programe o týždeň 20. januára.

Hokejová liga majstrov - 1. zápasy semifinále

EV Zug - Lulea Hockey 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 31. Kovář, 47. Tatar – 19. Liedes, 33. Hedqvist, 36. Tardif

Brynäs IF - Frölunda HC 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 11. Stenberg, 50. Friberg

Liga majstrov

    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    Tatarov gól Zugu nepomohol. Do odvety pôjde s miernou stratou
    dnes 22:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Liga majstrov»Tatarov gól Zugu nepomohol. Do odvety pôjde s miernou stratou