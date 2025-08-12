V pohronskom derby sa ukázal favorit. Trenčín zlyhal proti českému tímu

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v utorkovom prípravnom stretnutí nad Liptovským Mikulášom 3:2.
Uspel aj Zvolen, ktorý si poradil s druholigovým Žiarom nad Hronom 4:2. Ďalší účastník Tipsport ligy Trenčín nestačil na český Zlín, ktorému podľahol 2:5.
Prípravné zápasy - 12. august
RI Okna Berani Zlín - HK DUKLA Trenčín 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Góly: 3. Talafa, 38. Kverka, 46. Říčka, 60. Válek, 60. Čechmánek - 20. Ahl, 49. Záborský
HC MONACObet Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Góly: 21. Zigo, 30. Čajkovič, 48. Myklucha - 6. Tritt, 25. Réway
HK Žiar nad Hronom - HKM Zvolen 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly: 6. Lopušan, 23. Kylnar - 38. a 60. Macek, 39. Šramaty, 48. Marcinek