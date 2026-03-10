VIDEO: Hudáček potiahol gólmi svoj tím. Jeho spoluhráč rozhodol v predĺžení

Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pomohol dvoma gólmi k triumfu Třinca v druhom dueli predkola play off českej extraligy.
Jeho tím vedie v boji o postup do štvrťfinále v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 2:0.
Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanáste mužstvo dlhodobej fázy 3:2 po predĺžení.
VIDEO: Prvý gól Hudáčka v zápase
Predkolo play-off českej extraligy
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 21. a 34. Hudáček, 67. Kovařčík - 6. Navrátil (Petrovický), 36. Krastenbergs
/stav série: 2:0/