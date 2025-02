Pastrňák bodoval v 12. zápase za sebou, Slafkovský čaká na body už štyri duely

NEW YORK. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slafkovským prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Los Angeles 3:6.

"Úprimne, celý zápas sme sa na nich len doťahovali. Mali sme niekoľko svetlých momentov, ale keď sa snažíte iba dobiehať manko, tak sa v defenzíve ukážu medzery a to sa aj stalo," povedal pre zámorské médiá center Montrealu Jake Evans.

Štatisticky sa odmlčal aj Patrik Laine, ktorý mal po návrate zo zranenia kolena 12 gólov a šesť asistencií v prvých 20 zápasoch, no v uplynulých šiestich dueloch nezískal ani bod.

Hutson so skvelým zápisom

Rangers dosiahli druhý triumf za sebou a vracajú sa do hry o play-off.

Kreiderovi prihral na víťazný gól Mika Zibanejad, ktorý zaznamenal dve asistencie. V uplynulých troch stretnutiach nazbieral šesť bodov (1+5).

"Vyhrať akýmkoľvek spôsobom je pre nás teraz dobré. Musíme sa udržať v hre o postupové miesta," vyhlásil Kreider.

Ten je iba druhý hráč v histórii Rangers s aspoň 50 víťaznými gólmi. Viac dosiahol iba Rod Gilbert (52).

Domáci otočili skóre dvoma zásahmi v záverečnej časti hry. "Samozrejme, nechceme to vždy nechať až na tretiu tretinu, ale v šatni je cítiť, že sme to už viackrát dokázali a že to vieme otočiť, takže nepodliehame veľkej panike," tvrdil Zibanejad.