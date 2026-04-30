Česi uspeli v príprave gólom v poslednej tretine. Švédi deklasovali Švajčiarov

Hokejisti Česka. (Autor: X/Český hokej)
TASR|30. apr 2026 o 22:09
Švédsko strelilo osem gólov.

Českí reprezentanti úspešne vstúpili do domácich hokejových hier v rámci Euro Hockey Tour. V Českých Budějoviciach vo štvrtok zvíťazili nad Fínskom 3:2.

Vo švédskom Jönköpingu zase triumfovali domáci hráči nad výberom Švajčiarska vysoko 8:1.

Švédi budú na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta súperom Slovenska v základnej B-skupine.

České hokejové hry

Fínsko - Česko 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 15. Mäenalanen, 46. Lammikko - 20. Melovský, 35. Kubalík, 54. Filip

Švédsko - Švajčiarsko 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)

Góly: 14. Öhgren, 27. Boumedienne, 31. Berglund, 36. Björck, 39. Frondell, 43. Boumedienne, 53. Andersson, 57. Stenberg - 53. Geisser

