Dáni si v príprave poradili v severskom derby. Nemci uspeli po prestrelke s Rakúskom

Dánski hokejisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta nad Nórskom 3:1.
Oba tímy budú na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku súperom Slovenska v B-skupine, s Nórskom sa zverenci trénera Vladimíra Országha stretnú hneď na úvod turnaja.
V ďalšom prípravnom stretnutí Rakúšania podľahli Nemecku 3:4.
MS v hokeji 2026 - prípravné zápasy
Dánsko - Nórsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 29. Wejse, 30. Olesen, 58. From - 14. Martinsen
Rakúsko - Nemecko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly: 26. Söllinger, 41. Huber, 47. Nickl - 5. Loibl, 37. Blank, 48. Fischbuch, 55. Loibl
Veľká Británia - Taliansko 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)
Góly: 5. Neilson, 20. Neilson, 35. Curran, 38. Perlini - 22. Bradley, 31. Segafredo, 34. Spornberger, 42. Frycklund, 53. Frigo, 60. De Luca