Dáni si v príprave poradili v severskom derby. Nemci uspeli po prestrelke s Rakúskom

Hokejista Dánska. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. apr 2026 o 22:19
Dáni museli otáčať skóre.

Dánski hokejisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta nad Nórskom 3:1.

Oba tímy budú na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku súperom Slovenska v B-skupine, s Nórskom sa zverenci trénera Vladimíra Országha stretnú hneď na úvod turnaja.

V ďalšom prípravnom stretnutí Rakúšania podľahli Nemecku 3:4.

MS v hokeji 2026 - prípravné zápasy

Dánsko - Nórsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Góly: 29. Wejse, 30. Olesen, 58. From - 14. Martinsen

Rakúsko - Nemecko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Góly: 26. Söllinger, 41. Huber, 47. Nickl - 5. Loibl, 37. Blank, 48. Fischbuch, 55. Loibl

Veľká Británia - Taliansko 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)

Góly: 5. Neilson, 20. Neilson, 35. Curran, 38. Perlini - 22. Bradley, 31. Segafredo, 34. Spornberger, 42. Frycklund, 53. Frigo, 60. De Luca

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

