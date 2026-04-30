Lotyšský brankár hrdinom senzácie proti USA: Tento rok môžeme písať históriu

Lotyšskí hokejisti sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu majstrovstviev sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku.
V pozícii outsidera v stredu vyradili zo šampionátu po víťazstve 5:2 rovesníkov z USA a premiérovo si zahrajú v semifinále.
Americkí mladíci nepostúpili medzi kvarteto najlepších iba druhýkrát od roku 2001. V súboji o postup do finále vyzvú v piatok od 15.00 h domácich Slovákov.
USA síce v zápase prestrieľali svojho súpera 45:16, ale Lotyšov podržal brankár Patriks Plumins.
Tento rok môžeme písať históriu
„Po zápase s Nórskom som chlapcom povedal, že si myslím, že tento rok môžeme písať históriu,“ uviedol 18-ročný brankár podľa portálu IIHF.
Lotyšsko viedlo po dvoch tretinách 2:0 a nezaskočil ho ani kontaktný gól USA v 49. minúte duelu. Následne pridali do siete favorita ďalšie dva presné zásahy a postrážili si historický triumf.
„Vôbec nedokážem opísať svoje pocity, som v šoku. USA majú naozaj dobrý tím a povedal by som, že je neuveriteľné, že sme ich zdolali.
Pohľad hore na našich rodičov a fanúšikov bol úžasný. Podporujú nás a je to pre nás veľmi dôležité,“ povedal Ricards Rutkis, ktorý strelil gól a pridal aj jednu asistenciu.
Američania vyhrali základnú B-skupinu so skóre 24:6. Štvrťfinálový zápas im však vôbec nevyšiel.
Súper bránil veľmi húževnato
„Lotyši odohrali skvelý duel. Získali skoré vedenie a nepúšťali nás k bránke. Mali sme niekoľko príležitostí na skórovanie, ale súper bránil veľmi húževnato.
Je to štýl, s ktorým sa náš tím trápil, ale súper robil iba to, čo musel,“ vyhlásil tréner USA Nick Fohr.
Lotyšsko si zahralo proti Slovensku v A-skupine. V jej závere sa z triumfu 5:2 a zaistenia si postupu z 1. miesta radoval výber trénera Martina Dendisa.