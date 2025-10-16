VIDEO: Honzek tečoval puk a aréna zhíkla. Od premiérového gólu ho delili centimetre

NEW YORK. Hokejisti Calgary zaznamenali štvrtú prehru za sebou v novom ročníku zámorskej NHL. Flames prehrali v noci na štvrtok na ľade Utahu 1:3.
V zostave hostí nechýbal slovenský útočník Samuel Honzek, ktorý odohral 13 minút, v stretnutí nebodoval a do štatistík si pripísal jednu mínusku.
Prvý triumf v sezóne dosiahli hráči Buffala, keď zdolali Ottawu vysoko 8:4.
Honzek nastúpil rovnako ako v predošlom stretnutí na krídle tretieho útoku po boku kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana.
Honzekov teč bol takmer gólový
Dvadsaťročný Slovák bol blízko k tomu, aby si otvoril strelecký účet v novom ročníku, no jeho teč v závere prostrednej časti hry preletel iba tesne mimo bránku.
VIDEO: Gólová šanca Honzeka
„Plamene“ v tom čase prehrávali 1:2, po góle Rasmusa Anderssona otočili v prospech domácich Barrett Hayton a JJ Peterka.
Na konečných 3:1 spečatil do prázdnej bránky 24 sekúnd pred treťou sirénou Kevin Stenlund. Utah dosiahol druhé víťazstvo v sezóne.
Buffalo s prvým víťazstvom
Premiérovo sa radovali diváci v Buffale. Po štyroch prehrách gólovo explodovali hráči domáceho Sabres v konfrontácii s Ottawou.
Po dva góly strelili Ryan McLeod, Jason Zucker a Jack Quinn, bilanciu 0+3 mali Zach Benson, Josh Doan a na strane hostí obranca Jordan Spence. Senators zaznamenali tretiu prehru v sérii.
Schuti si zastrieľali aj hráči Chicaga, ktorí deklasovali St. Louis na jeho ľade 8:3. Góly si podelilo sedem strelcov, dva presné zásahy mal na konte iba nemecký útočník Lukas Reichel.
Víťaznú sériu natiahol Detroit, ktorý uspel tretíkrát po sebe. Red Wings nadviazali na dva triumfy s Torontom (6:3 doma, 3:2 vonku) a zdolali aj úradujúceho šampióna z Floridy.
Víťazstvo „červených krídel“ režíroval dvoma gólmi americký útočník Mason Appleton, zhodne po dve asistencie si pripísali kapitán Dylan Larkin a Alex DeBrincat.
NHL - výsledky 16. október:
Buffalo Sabres – Ottawa Senators 8:4 (1:1, 4:1, 3:2)
Góly: 9. Quinn (Byram, Dahlin), 27. McLeod (Benson, Power), 31. Tuch (Bryson, Doan), 32. Zucker (Dahlin, Benson), 34. Zucker (Doan, T. Thompson), 43. McLeod (Tuch, Doan), 44. Quinn (Krebs), 57. Kulich (T. Thompson, Benson) – 17. Stützle (Zetterlund, Spence), 24. Sanderson (Greig, Cozens), 41. Pinto (Spence, Sanderson), 43. Eller (Cousins, Spence)
Detroit Red Wings – Florida Panthers 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 23. Appleton (Larkin), 30. P. Kane (Seider, Larkin), 59. Appleton (Rasmussen, DeBrincat), 60. Rasmussen (DeBrincat) – 35. Marchand (Lundell)
St. Louis Blues – Chicago Blackhawks 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)
Góly: 5. Neighbours (Parayko, Bučnevič), 15. Holloway (Kyrou), 52. Tucker (Neighbours) – 4. Michejev, 6. Reichel (Grzelcyk), 23. Reichel (Vlasic, Bedard), 25. Nazar (Bertuzzi, Kaiser), 29. J. Dickinson (Vlasic), 42. Donato (Vlasic, Michejev), 46. Bertuzzi (Teräväinen, Bedard), 53. Greene (Reichel, Bedard)
Utah Mammoth – Calgary Flames 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Hayton (Schmaltz, Marino), 25. Peterka, 60. Stenlund – 9. Andersson (Frost, Kadri)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: