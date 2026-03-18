Čerešňák asistoval na tri góly pri triumfe Pardubíc, Sparta pokračuje na víťaznej vlne

Peter Čerešňák sa teší po strelenom gól so spoluhráčmi z HC Dynamo Pardubice. (Autor: X/HC DYNAMO PARDUBICE)
TASR|18. mar 2026 o 21:11
O jeden presný zásah sa postaral aj Miloš Kelemen.

Slovenský hokejista Miloš Kelemen gólom prispel k víťazstvu Pardubíc nad Kometou Brno 5:1 v úvodnom zápase štvrťfinále play off českej extraligy.

„Pernikári“ sa v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia ujali vedenia 1:0.

Jediný presný zásah hostí zaznamenal slovenský útočník Kristián Pospíšil. Troma asistenciami sa do štatistík zapísal domáci obranca Peter Čerešňák.

Sparta Praha vstúpila do štvrťfinále takisto úspešne. Jej hráči v úvodnom dueli série uchmatli v stredu prvý bod na ľade Škody Plzeň po víťazstve 2:0.

Česká extraliga - 1. zápasy štvrťfinále:

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Góly: 2. Sobotka, 22. Kelemen (Čerešňák), 49. Červenka, 49. Smejkal (Čerešňák), 58. Smejkal (Čerešňák) - 31. Pospíšil

/stav série: 1:0/

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 11. Vitouch, 38. Kousal

/stav série: 0:1/

Česká hokejová extraliga

