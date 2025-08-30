Košické trápenie na Tatranskom pohári. Majstra zdolal aj Liptovský Mikuláš

POPRAD. Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na 78. ročníku Tatranského pohára.
Po triumfe 6:2 nad Prešovom zdolali aj Košice 2:1. Pre "oceliarov" je to naopak druhá prehra.
Druhé víťazstvo zaznamenal aj domáci Poprad, keď zdolal Prešov 7:2. V nedeľu si tak o trofej zahrajú Popradčania s Liptákmi.
78. ročník Tatranského pohára, sobota
HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 30. Jellúš (Mikúš, Chovan) – 33. Šandor (Ferkodič, Elyniuk), 57. Flood (Réway). Rozhodovali: Kalina, Smrek – Pribula, Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Lamper a Havrila 5 min. + DKZ za napadnutie, Robertson – 5 min. za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Košice: Jurčák – Rosandič, Barger, Mitro, Bučko, Hudec, Bartoš, Zuščák – Mikúš, Chovan, Jellúš – Petráš, Krivošík, Plochotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Kohút, Bartoš
Liptovský Mikuláš: Surák – Robertson, Bíly, Flood, Lalík, Jendroľ, Fekiač, Mezovský – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elyniuk, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
HK Poprad – HC Prešov 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Góly: 8. Duľa (Bjalončík, Wong), 12. Suchý (Bjalončík, Wong), 19. Gabor, 23. Nauš (Bjalončík, Belányi), 33. Sluka (Gabor), 51. Torok (Urbánek, Nauš), 55. Malina (Gabor) – 32. Hannoun, 37. Hannoun (Fejes, Novota)
Poprad: Belányi – Malina, Romančík, Nemčík, Figula, Fereta, Sluka, Plučinský – Nauš, Urbánek, Torok – Duľa, Wong, Bjalončík – Gabor, Suchý, Šotek – Kundrík, Rychlík, Stanček
HC Prešov: Vyletelka – Hudec, Novota, Eperješí, Nátny, Cibák, Semaňák, Haborák, Pluščák – Hannoun, Dickinson, Fejes – Sloboda, Paločko, Valigura – Frič, Krajňák, Hájnik – Chalupa, Novota, Jokeľ