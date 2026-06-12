Nitra pozná program Ligy majstrov. Na úvod vyzve švédskeho majstra s Okuliarom

Hokejisti HK Nitra začnú účinkovanie v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov úvodným zápasom 4. septembra, keď na domácom ľade privítajú AIK Skelleftea. Dres úradujúceho švédskeho šampióna si oblieka aj slovenský útočník Oliver Okuliar.
„Corgoni“ o dva dni hostia ďalší švédsky tím Växjö Lakers. Následne ich čaká dvojzápas vo Fínsku proti KooKoo Kouvola (10. septembra) a SaiPa Lappeenranta (12. septembra). Kompletný program zverejnila CHL na svojom oficiálnom webe.
V piatom kole (6. októbra) odohrá slovenský majster duel na ľade Fribourgu Gotteron - víťaza švajčiarskej najvyššej súťaže.
Účinkovanie v základnej časti zakončia Nitrania pod Zoborom, keď ich súperom bude 13. októbra do tretice švédsky tím BK Rögle. Zo všetkých výsledkov sa vytvorí jedna spoločná tabuľka, z ktorej postúpi do vyraďovacej časti 16 najlepších mužstiev.
Postupový „pavúk“ sa zostaví na základe umiestnenia jednotlivých klubov v tabuľke (1-16, 2-15, atď.). Play off odštartuje osemfinálovými stretnutiami 10. novembra, nový šampión bude známy 23. februára 2027.
Nitra sa v tejto súťaži už raz so Skellefteou stretla. Bolo to pri jej prvej účasti v LM v sezóne 2015/2016, keď zaknihovala dve prehry s týmto súperom - doma 2:4 a vonku 2:3 po nájazdoch.
„Corgoni“ získali v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolali vo finálovej sérii Slovan Bratislava (4:3 na zápasy). V prestížnej európskej súťaži si zahrali dvakrát (2015/16 a 2016/17). V prvom prípade obsadila Nitra nepostupové tretie miesto so ziskom jedného bodu za spomínanú prehru po nájazdoch na ľade AIK Skelleftea.
O rok neskôr vyhrala s deviatimi bodmi skupinu v konkurencii Plzne a nórskeho Stavangeru a v úvodnom kole play off stroskotala na českých Vítkoviciach. Slovensko reprezentovali v hokejovej LM aj Slovan Bratislava, Košice a Banská Bystrica.
Slovenský klub absentoval v predošlých dvoch ročníkoch LM. Vedenie súťaže uprednostnilo pred Slovenskom iné krajiny, pozvánky (tzv. Challenger Leagues) dostali kluby z Dánska, Francúzska, Nórska, Poľska a Veľkej Británie. Práve posledný menovaný štát nemá zástupcu v sezóne 2026/27 a na jeho úkor získal miestenku slovenský šampión.
Program zápasov HK Nitra v základnej časti LM 2026/27
1. kolo: 4. septembra (18.00) HK Nitra - AIK Skelleftea
2. kolo: 6. septembra (17.00) HK Nitra - Växjö Lakers
3. kolo: 10. septembra (17.30) KooKoo Kouvola - HK Nitra
4. kolo: 12. septembra (16.00) SaiPa Lappeenranta - HK Nitra
5. kolo: 6. októbra (19.45) Fribourg Gotteron - HK Nitra
6. kolo: 13. októbra (18.00) HK Nitra - BK Rögle
ďalšie termíny LM
osemfinále:
1. zápasy: 10. a 11. novembra
2. zápasy: 17. a 18. novembra
štvrťfinále:
1. zápasy: 1. decembra a 2. decembra
2. zápasy: 15. decembra
semifinále:
1. zápasy: 12. a 13. januára 2027
2. zápasy: 19. a 20. januára 2027
finále:
23. februára 2027