Olympijská šampiónka a rekordérka ženského hokeja mení tím. Pôsobisko zmení druhý rok za sebou

Jedna z najväčších hviezd ženského hokeja Hilary Knightová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v novom tíme PWHL z Detroitu.
Američanka zamieri do organizácie prostredníctvom podpisu zmluvy a následnej výmeny medzi expanznými klubmi Las Vegas a Detroitom, informovala agentúra AP.
Tridsaťšesťročná Knightová najskôr podpíše takzvaný zakladajúci kontrakt s klubom z Las Vegas, ktorý ju následne vymení do Detroitu za výber v 1. kole budúco týždňového draftu.
Dohoda sa stane oficiálnou až po skončení prestupového moratória 16. júna, deň pred draftom.
Päťnásobná olympionička patrí medzi najúspešnejšie hráčky histórie ženského hokeja.
Vo februári priviedla ako kapitánka reprezentáciu USA k zlatým medailám na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, keď vo finále proti Kanade strelila v závere tretej tretiny vyrovnávajúci gól a Američanky napokon zvíťazili 2:1 po predĺžení.
Hoci pred olympiádou naznačila, že išlo o jej posledné hry, v profesionálnej kariére plánuje pokračovať.
Knightová mení pôsobisko druhý rok za sebou. Po dvoch sezónach v Bostone prestúpila vlani do nového tímu Seattle Torrent, aby bola bližšie k svojmu domovu v štáte Idaho.
Seattle si ju však v expanznom procese nedokázal ochrániť, keďže pravidlá umožňovali ponechať si len tri hráčky a ona medzi ne nepatrila.
V Detroite sa stretne s viacerými spoluhráčkami zo zlatého olympijského tímu USA vrátane Britty Curlovej-Salemmeovej, Hannah Bilkovej a Cayly Barnesovej.
Trénerom tímu je Josh Sciba, ktorý pôsobil ako asistent pri americkej reprezentácii, a generálnou manažérkou je bývalá kanadská brankárka Manon Rheaumeová.
Knightová odohrala v minulej sezóne 22 zápasov, v ktorých zaznamenala päť gólov a 14 bodov.
Záver ročníka vynechala pre zranenie v dolnej časti tela. V sezóne 2024/2025 sa s 29 bodmi delila o prvenstvo v produktivite ligy.
V PWHL má na konte celkovo 54 bodov (26+28) v 76 stretnutiach. V roku 2024 ju vyhlásili za hráčku roka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Na konte má dve olympijské zlatá, tri striebra a desať titulov majsterky sveta.
Na svetových šampionátoch drží historické rekordy v počte gólov (67), asistencií (53) aj bodov (120).