Česi prvýkrát prehrali v príprave pred MS. Na domácom turnaji nestačili na severského súpera

Hokejisti Švédska zvíťazili nad domácim Českom 4:2 v sobotňajšom zápase Českých hokejových hier v Českých Budějoviciach.
V druhom stretnutí reprezentanti Fínska vyhrali nad Švajčiarskom 5:3. Na predposlednom treťom turnaji v rámci Euro Hockey Tour to bolo ich prvé víťazstvo.
Švajčiari majú po dvoch dueloch na konte dve prehry. Turnaj vyvrcholí nedeľňajšími zápasmi Švédsko - Fínsko a Česko - Švajčiarsko.
České hokejové hry
Švajčiarsko - Fínsko 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
Góly: 39. Jäger, 41. Moy, 42. Heldner - 18. Puistola, 18. Räty, 24. Paivarinta, 27. Ojantakanen, 33. Kuokkanen
Česko - Švédsko 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly: 35. Chmelař, 60. Klapka - 6. Stenberg, 49. Hedqvist, 53. Björck, 54. Brännström