Česi prvýkrát prehrali v príprave pred MS. Na domácom turnaji nestačili na severského súpera

Momentka zo zápasu Česko - Švédsko. (Autor: X/Český hokej)
TASR|2. máj 2026 o 22:34
Hokejisti Švédska zvíťazili nad domácim Českom 4:2 v sobotňajšom zápase Českých hokejových hier v Českých Budějoviciach.

V druhom stretnutí reprezentanti Fínska vyhrali nad Švajčiarskom 5:3. Na predposlednom treťom turnaji v rámci Euro Hockey Tour to bolo ich prvé víťazstvo.

Švajčiari majú po dvoch dueloch na konte dve prehry. Turnaj vyvrcholí nedeľňajšími zápasmi Švédsko - Fínsko a Česko - Švajčiarsko.

České hokejové hry

Švajčiarsko - Fínsko 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Góly: 39. Jäger, 41. Moy, 42. Heldner - 18. Puistola, 18. Räty, 24. Paivarinta, 27. Ojantakanen, 33. Kuokkanen

Česko - Švédsko 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Góly: 35. Chmelař, 60. Klapka - 6. Stenberg, 49. Hedqvist, 53. Björck, 54. Brännström

