VIDEO: Dvorský potvrdil bilanciu na vhadzovaniach. Chicago prišlo o najväčšiu hviezdu

Hokejisti St. Louis Blues vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Chicagom 3:2.
V drese domácich odohral slovenský útočník Dalibor Dvorský viac ako 13 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal.
Bluesmani sa tešili z plného bodového zisku po dvoch predchádzajúcich prehrách a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 11. priečka o bod za Chicagom.
Svoj premiérový gól za St. Louis zaznamenal obranca Logan Mailloux, ktorého klub získal v lete výmenou z Montrealu. Rovnako prvý presný zásah dosiahol krídelník Matt Luff, dve asistencie mal Robert Thomas.
Za Chicago dosiahol švédsky útočník Andre Burakovsky gól a asistenciu, na oboch góloch hostí sa podieľal Connor Bedard.
Ten sa však zranil v úplnom závere pri buly proti centrovi domácich Braydenovi Schennovi.
VIDEO: Zranenie Bedarda
Necelú sekundu pred koncom narazil do Bedarda, ktorý spadol na ľad a pri odchode do kabín sa držal za pravé rameno.
Kouč hostí Jeff Blashill povedal, že Bedard v sobotu nenastúpi proti Detroitu a viac ukážu ďalšie vyšetrenia. „Bola to zvláštna nehoda,“ vyhlásil tréner Chicaga. So 44 bodmi (19+25) v 31 zápasoch v sezóne je Bedard najproduktívnejší hráč tímu.
Dvorský nebodoval v jedenástom stretnutí za sebou. V súboji s Blackhawks mal minutáž 13:08 s dvoma strelami na bránku, štyrmi hitmi a 57-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach.
Po 23 dueloch v prebiehajúcej sezóne má na konte naďalej štyri body (3+1). „Naši chlapci si dnes navzájom pomáhali a podporovali sa. Urobili sme aj chyby, ale bojovnosť a snaha nám priniesli víťazstvo,“ povedal tréner Blues Jim Montgomery.
Trojzápasovú šnúru prehier zastavili hráči Utahu, ktorí doma zdolali Seattle 5:3. Nick Schmaltz k tomu prispel tromi bodmi za gól a dve asistencie.
Dylan Guenther skóroval v treťom zápase za sebou. „Je dôležité pre naše sebavedomie, že sme opäť dokázali vyhrať. Bojovali sme a získali sme cenné dva body,“ povedal Schmaltz.
VIDEO: Gól Guenthera
Jeho spoluhráč Kevin Stenlund nazbieral tri asistencie, brankár Karel Vejmelka predviedol 33 úspešných zákrokov.
Dva presné zásahy za Seattle si pripísal Mason Marchment. Mammoth prehrali sedem z uplynulých deviatich stretnutí.
NHL - 13. december - výsledky:
St. Louis Blues – Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 4. Mailloux (Thomas, Neighbours), 12. Luff (Fabbri, Parayko), 29. Faulk (Tucker, Thomas) – 16. Kaiser (Burakovsky, Bedard), 55. Burakovsky (Bedard)
Brankári: Hofer - Knight, strely na bránku: 26:29
Utah Mammoth – Seattle Kraken 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Góly: 29. Schmaltz, 34. Yamamoto (O'Brien, Stenlund), 53. Guenther (Schmaltz, Sergačjov), 58. Peterka (Stenlund), 59. Crouse (Schmaltz, Stenlund) – 24. Marchment (Gaudreau, Stephenson), 48. Marchment (Lindgren, Montour), 60. Meyers (Kartye, Winterton)
Brankári: Vejmelka - Grubauer, strely na bránku: 32:36
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: