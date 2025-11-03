VIDEO: Nemec dosiahol proti Ducks miľník, no pri prvom góle chyboval. Černák žiaril v obrane

NEW YORK. Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:1. Flames zastavili sériu troch prehier, ich triumf zariadil dvoma gólmi Jonathan Huberdeau.
Z víťazstva sa tešil aj Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala domáci Utah 4:2. Ďalší slovenský obranca Šimon Nemec odohral okrúhly 100. zápas v základnej časti súťaže, no v drese New Jersey zažil prehru 1:4 na ľade Anaheimu.
Huberdeau potvrdil skvelú formu, Honzek s mínuskou
Pod víťazstvo Calgary sa 17 úspešnými zákrokmi podpísal brankár Dustin Wolf. Dvojgólový Huberdeau potvrdil formu, keď bodoval v piatom zápase v rade. „Ukázali sme skvelú pracovnú morálku. Chlapci boli odhodlaní a hrali tak, ako bolo treba. To je náš štandard, taký je typický hokej pre náš tím. Celkovo to bol skvelý zápas od brankára cez obrancov až po útočníkov,“ citoval portál nhl.com obrancu „plameňov“ MacKenzieho Weegara.
Honzek nastúpil opäť na ľavom krídle tretieho útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, za Flames odohral 14 minút a 44 sekúnd, počas ktorých si pripísal mínusový bod a štyri bodyčeky. Flames pre zranenie stále chýbal ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.
Tampa Bay vyhrala v Salt Lake City nad domácom Utahom 4:2 a pripísala si piate víťazstvo v sérii. Nerozhodný stav prelomil v 53. minúte Jake Guentzel, ktorý pridal aj jednu asistenciu.
Černák hral tradične v druhej obrannej dvojici s veteránom Ryanom McDonaghom, počas 20 minút a 27 sekúnd na ľade zblokoval štyri strely súpera a zaznamenal plusový bod. Dostal aj dvojminútový trest za držanie. Mammoth prehral doma prvýkrát v tejto sezóne.
„Pamätám si, ako sme sem prišli minulý rok a oni nás roztrhali na kusy. Ale na to sme si teraz dali pozor. Celkovo sme dobre bránili a ak aj niečo prešlo, bola tam brankár Johansson, aby nás zachránil,“ povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Ducks držal Dostál, majú najviac bodov za posledných 10 rokov
Tretie víťazstvo v rade slávil Anaheimom, k výhre 4:1 nad New Jersey prispeli mladíci Beckett Sennecke a Cutter Gauthier zhodne gólom a asistenciou. Oporou Ducks bol brankár Lukáš Dostál, ktorého z 33 striel prekonal len Jack Hughes v tretej tretine.
Anaheim má po prvých 11 zápasoch sezóny na konte 15 bodov, čo je najviac od ročníka 2014/15, keď v prvých 11 zápasoch získal 16 bodov. Senneckeho si Anaheim vybral v drafte v roku 2024 ako tretieho v celkovom poradí.
„Vyrastá priamo pred našimi očami,“ poznamenal tréner „káčerov“ Joel Quenneville. Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici Devils s Dennisom Cholowským, počas 16:41 min. zaznamenal mínusku, jednu strelu na bránku, bodyček a zblokoval dve strely súpera.
VIDEO: Chyba Šimona Nemca pri bránení
Brankár Cam Talbot z Detroitu predviedol 16 úspešných zákrokov v zápase na ľade San Jose, pričom v nájazdoch ho domáci hokejisti neprekonali ani raz a Red Wings tak zvíťazili 3:2. Útočník hostí Alex DeBrincat zaznamenal asistenciu a predĺžil svoju bodovú sériu na šesť zápasov.
NY Islanders doma zdolali Columbuus 3:2, pričom Matthew Schaefer strelil dva góly a stal sa najmladším obrancom v histórii NHL s viacgólovým zápasom.
NHL - výsledky 3. november:
Utah - Tampa Bay 2:4
Góly: 6. Crouse (Cole), 43. Yamamoto (Cole) – 16. Gourde (Lilleberg, Girgensons), 23. Cirelli (Guentzel, Hedman), 53. Guentzel, 60. Hagel (McDonagh)
Brankári: Vejmelka - Johansson, strely na bránku: 27:26
New York Islanders - Columbus 3:2
Góly: 6. Schaefer (Horvat, Palmieri), 59. Schaefer, 60. Holmström (Lee, Pageau) – 36. Wood (Fantilli, Jenner), 53. Mateychuk (Marčenko, Monahan)
Brankári: Rittich - Merzļikins, strely na bránku: 39:22
Philadelphia - Calgary 1:2
Góly: 55. Konecny (Cates) – 23. Huberdeau (Šarangovič, Pachal), 48. Huberdeau (Weegar, Hanley)
Brankári: Kolosov - Wolf, strely na bránku: 18:21
San Jose - Detroit 2:3 pp a sn
Góly: 41. Skinner (Kurashev, Orlov), 57. Dickinson (Smith, Giles) – 39. Raymond (Sandin-Pellikka, Larkin), 51. Seider (Edvinsson, DeBrincat), rozh. nájazd van Riemsdyk
Brankári: Nedeljkovic - Talbot, strely na bránku: 18:31
Anaheim - New Jersey 4:1
Góly: 5. Sennecke (Gauthier, Poehling), 15. Vatrano (LaCombe), 22. Gauthier (Trouba, Sennecke), 59. Kreider (Carlsson, Minťukov) – 48. J. Hughes (Mercer, Meier)
Brankári: Dostál - Allen, strely na bránku: 30:33.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: