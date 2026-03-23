VIDEO: Slovenský súboj muselo rozhodnúť až predĺženie. Dallas aj napriek prehre do play-off

Hokejisti Dallasu si v noci na pondelok ako druhý tím zámorskej NHL zaistili účasť v play off.
Podarilo sa im to napriek prehre s Vegas 2:3, pomohol im k tomu neskorší výsledok Los Angeles Kings, ktorí podľahli Utahu 3:4 po predĺžení.
V súboji dvoch Slovákov uspelo Calgary s Martinom Pospíšilom, ktoré zdolalo Tampu Bay s Erikom Černákom 4:3 po predĺžení.
Stars vyhrávali po prvej tretine 2:1, v prostrednom dejstve však vyrovnal Ivan Barbašov a víťazstvo Golden Knights zariadil v 57. minúte Reilly Smith.
Dallas prehral druhýkrát za sebou, ale na zozname postupujúcich doplnil z druhého miesta Západnej konferencie vedúce Colorado. Vegas ukončilo trojzápasovú sériu prehier.
Domáce „plamene“ prišli v stretnutí s Lightning o vedenie 3:1, ale napokon sa tešili po predĺžení. Víťazný gól strelil už po 26 sekundách Ryan Strome.
Pospíšil odohral 10 a pol minúty, zapísal si jednu strelu na bránku a štyri bodyčeky. Hosťujúci Černák strávil na ľade 16:04 minúty a prezentoval sa plusovým bodom, troma hitmi a jednou zblokovanou strelou.
NHL - výsledky (23. marec):
Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 25. Lardis (Bertuzzi, Vlasic), 34. Bedard (Greene) – 27. F. Forsberg (Marchessault), 50. Stamkos (F. Forsberg, Josi), 62. F. Forsberg
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Góly: 55. Činachov (Rust, Crosby) – 1. Sebastian Aho (Jarvis), 27. Ehlers (Jarvis, Nikišin), 30. Chatfield (Robinson), 38. Jarvis (Ehlers, Svečnikov), 59. Jankowski (Blake, Stankoven)
Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 11. W. Johnston (Duchene, Heiskanen), 17. Hryckowian (Blackwell, Steel) – 5. McNabb (Kolesar, Theodore), 30. Barbašov (Howden, Sissons), 57. R. Smith (Marner, Dorofejev)
New York Islanders - Columbus Blue Jackets 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 2. Horvat (Anders Lee, A. Boqvist)
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 6:5 pp (2:2, 2:0, 1:3 - 1:0)
Góly: 10. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 13. LaCombe (McTavish, Sennecke), 23. Sennecke (LaCombe), 36. Terry (Washe, Zellweger), 59. Granlund (Kreider, Leo Carlsson), 62. Terry – 4. Tuch (Power, Krebs), 18. Doan (Östlund, Byram), 45. Quinn (Dahlin, Benson), 51. Power (McLeod), 52. Benson (Dahlin, Malenstyn)
Calgary Flames - Tampa Bay Lightning - 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 17. Olofsson (Šarangovič, Whitecloud), 17. Frost (Coronato), 29. Backlund (Coleman, Brzustewicz), 61. R. Strome (Gridin, Bahl) – 8. McDonagh (Goncalves, Point), 32. D. Raddysh (Kučerov, Moser), 56. Holmberg (Gourde)
Utah Mammouth - Los Angeles Kings 4:3 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 8. Crouse (Marino), 10. Crouse (Kerfoot, Stenlund), 37. Schmaltz (Keller, Crouse), 62. Schmaltz (Sergačov, Stenlund) – 8. Laferriere (Byfield), 10. Byfield, 57. Panarin (Doughty)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: