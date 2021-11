Carolina zostáva stopercentná, Tatar so Studeničom boli pri prehre New Jersey

New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom a Mariánom Studeničom podľahlo doma Columbusu 3:4 po nájazdoch. Slovenskí hokejisti si bodové štatistiky nevylepšili.

NEW YORK. Hokejisti Arizony sa ani v deviatom zápase nového ročníka NHL nedočkali víťazstva. Na ľade Caroliny sa síce ujali vedenia, ale napokon podľahli 1:2.

Hráči New Jersey nevyužili v zápase ani jednu presilovku, vrátane jednej päť proti trom v tretej tretine. Nájazdy absolvovali rovnako ako ich súper premiérovo v sezóne.

"Urobili sme v zápase niekoľko vecí dobre, no nemôžete sa zaradiť medzi popredné tímy v lige, ak vediete pred štartom tretej tretiny a neudržíte to. To sa musíme ešte naučiť," povedal podľa TSN P.K. Subban, autor dvoch asistencií Devils v zápase.

Columbus zaznamenal prvé víťazstvo v sezóne na súperovom ľade.

Tridsaťšesťročný veterán Ryan Getzlaf si pripísal jednu asistenciu pri výhre Anaheimu doma nad Montrealom 4:2 a osamostatnil sa v klubovej historickej tabuľke na prvej priečke. Má na konte 989 bodov, o jeden viac ako Teemu Selänne.

Getzlaf zaznamenal v 1111 zápasoch 279 gólov a 710 asistencii, všetky v drese Ducks. "Ani vám nemôžem povedať, ako veľmi pre mňa znamená, že sa mi to podarilo na domácom ľade. Pred rodinou, fanúšikmi, vedením klubu.

Úžasná vec. Teemu urobil pre hokej v južnej Kalifornii viac ako ktokoľvek. Nebol som tu pre to, aby som mu zabral miesto. Pre mňa je cťou, že som mohol byť súčasťou tohto tímu tak dlho," tešil sa po stretnutí Getzlaf podľa AP.

New York Rangers dokázali v októbri vyhrať päť duelov na ľade súpera, uspeli aj u nováčika súťaže zo Seattlu 3:1.