Poprad uspel pred domácimi fanúšikmi proti majstrovi. Liptáci s vysokou výhrou

POPRAD. Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HC Košice 2:1 v úvodný deň 78. ročníka Tatranského pohára.
Bol to pre nich tretí zápas v príprave na nový ročník, v ktorej zatiaľ nenašli premožiteľa.
Hráči MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v úvodnom zápase turnaja nad HC Prešov 6:2. Na výsledku sa najvýraznejšie podieľal útočník Liptákov Jakub Nespala, ktorý nazbieral štyri kanadské body za asistencie.
Liptáci dosiahli v príprave na novú sezónu štvrté víťazstvo za sebou, pričom prehrali iba v úvodnom zápase.
Pre Prešovčanov to bol tretí duel prípravy, v ktorej zatiaľ dosiahli iba jedno víťazstvo.
V sobotu od 15.00 je na programe duel medzi Košicami a Liptovským Mikulášom, v zápase o 19.00 sa stretnú hráči domáceho Popradu s Prešovom.
78. ročník Tatranského pohára, piatok
HC 21 Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Góly: 17. Zöld (Jokeľ, Cibák), 38. A. Novota (Cibák) - 6. Vojtech (Nespala, Tritt), 12. Elynuik (Šandor, Réway), 16. Tritt (Nespala, Vojtech), 31. Vojtech (Tritt, Nespala), 37. Robertson (Kuba, B. Kotvan), 44. Flood (Lalík, Nespala).
Prešov: Janus - Hain, Hudec, Semaňák, Eperješi, M. Novota, Cibák, Haborák - A. Novota, Dickinson, Hannoun - Valigura, Matej Paločko, Sloboda - Zöld, Frič, Jokeľ - Chalupa, Pulščák, T. Varga - Saxa
L. Mikuláš: Lebedeff - Bíly, Robertson, Mezovský, Flood, F. Fekiač, Lalík, D. Jendroľ - Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Nespala - Kuba, Vankúš, B. Kotvan
HK Poprad - HC Košice 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 24. Cracknell (Sproul, Wong), 45. Wong (Calof, Sproul) - 46. Mikúš (Chovan, Rosandič).
Poprad: Belányi – Malina, Sproul, Kotvan, Romančík, Nemčík, Bodák, Duľa, Sluka – Nauš, Cracknell, Calof – Majdan, Wong, Bjalončík – Török, Urbánek, Výhonský – Kundrik, Suchý, Stanček
Košice: Riečický – Rosandič, A. Bartoš, Mitro, Bučko, Barger, Dachnovskij, Havadej – Mikúš, Chovan, Jellúš – Petráš, Krivošík, Plochotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – J. Bartoš, Kohút, Zuščák