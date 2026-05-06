Po titule s Nitrou by sa mal sťahovať. Čederle má namierené do Škandinávie

Sebastián Čederle oslavuje zisk titulu. (Autor: TASR)
TASR|6. máj 2026 o 12:54
Dvadsaťšesťročný útočník bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča play off najvyššej slovenskej súťaže.

Slovenský hokejový reprezentant Sebastián Čederle by mal posilniť švédsky hokejový klub Färjestad BK, kde pôsobí aj jeho krajan Marián Studenič.

V stredu o tom informoval portál expressen.se, podľa ktorého by mal klub čoskoro oficiálne potvrdiť novú akvizíciu.

Dvadsaťšesťročný útočník získal v uplynulej sezóne s Nitrou majstrovský titul a zároveň ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča play off najvyššej slovenskej súťaže.

V 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov za sedem gólov a 15 asistencií. V základnej časti odohral 53 duelov a získal 32 bodov (13+19).

Momentálne sa pripravuje so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.

Ak sa prebojuje na šampionát, bude jeho druhý v kariére. Vlani odohral na MS sedem stretnutí a strelil dva góly.

Čederle už vo Švédsku pôsobil, keď v rokoch 2018 až 2020 hral za juniorku Rögle BK. V rovnakom čase bol v klube aj súčasný tréner Färjestadu Cam Abbott.

