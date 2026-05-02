VIDEO: Okuliar sa opäť strelecky presadil a slávi s tímom titul vo švédskej lige

Slovenský hokejista Oliver Okuliar oslavuje so spoluhráčmi z AIK Skelleftea zisk majstrovského titulu vo švédskej SHL.
V piatom dueli finále play off zdolal jeho tím na domácom ľade Rögle BK 7:3 a v celej sérii triumfoval jednoznačne 4:1 na zápasy. Okuliar prispel k sobotňajšiemu víťazstvu dvoma gólmi.
Domáci prehrávali v zápase 0:2, ale ešte v prvej tretine stav vyrovnali a na začiatku druhej časti zásluhou Viktora Grahna viedli 3:2.
Potom prišli chvíle slovenského reprezentačného útočníka, ktorý dvoma presnými zásahmi vrátane víťazného poistil vedenie AIK. V závere pridala Skelleftea ešte dva góly do prázdnej bránky.
VIDEO: Prvý a víťazný gól Okuliara v zápase
Skelleftea vybojovala Le Mat Trophy piatykrát v histórii (1978, 2013, 2014, 2024, 2026) a druhýkrát v priebehu troch rokov.
Dvadsaťpäťročný Okuliar mal na zisku titulu výrazný podiel, keď bodoval v štyroch z piatich finálových zápasov. Zaznamenal v nich štyri góly a dve asistencie.
Slovenský útočník nazbieral vo vyraďovacej časti celkovo 14 bodov (6+8) v 15 dueloch.