VIDEO: Okuliar sa opäť strelecky presadil a slávi s tímom titul vo švédskej lige

Oliver Okuliar v drese tímu Skellefteå AIK. (Autor: REUTERS)
TASR|2. máj 2026 o 17:52
ShareTweet0

Prispel k víťazstvu dvoma gólmi.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar oslavuje so spoluhráčmi z AIK Skelleftea zisk majstrovského titulu vo švédskej SHL.

V piatom dueli finále play off zdolal jeho tím na domácom ľade Rögle BK 7:3 a v celej sérii triumfoval jednoznačne 4:1 na zápasy. Okuliar prispel k sobotňajšiemu víťazstvu dvoma gólmi.

Domáci prehrávali v zápase 0:2, ale ešte v prvej tretine stav vyrovnali a na začiatku druhej časti zásluhou Viktora Grahna viedli 3:2.

Potom prišli chvíle slovenského reprezentačného útočníka, ktorý dvoma presnými zásahmi vrátane víťazného poistil vedenie AIK. V závere pridala Skelleftea ešte dva góly do prázdnej bránky.

VIDEO: Prvý a víťazný gól Okuliara v zápase

Skelleftea vybojovala Le Mat Trophy piatykrát v histórii (1978, 2013, 2014, 2024, 2026) a druhýkrát v priebehu troch rokov.

Dvadsaťpäťročný Okuliar mal na zisku titulu výrazný podiel, keď bodoval v štyroch z piatich finálových zápasov. Zaznamenal v nich štyri góly a dve asistencie.

Slovenský útočník nazbieral vo vyraďovacej časti celkovo 14 bodov (6+8) v 15 dueloch.

SHL - Svenska hockeyligan

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»VIDEO: Okuliar sa opäť strelecky presadil a slávi s tímom titul vo švédskej lige