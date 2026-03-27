VIDEO: Dvorský gólom položil základ triumfu St. Louis. Bodovali aj Nemec a Fehérváry

Slovenský útočník Dalibor Dvorský pomohol v NHL gólom k triumfu hokejistov St. Louis nad San Jose 2:1 po predĺžení.
V noci na piatok sa do kanadského bodovania zapísali aj obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec.
Obaja dosiahli asistenciu a tešili sa z víťazstva svojich tímov, Washington uspel v Utahu 7:4, New Jersey na ľade Nashville 4:2.
Dvorský sa presadil v 38. minúte, keď otvoril skóre duelu. V predĺžení rozhodol v čase 64:57 Dylan Holloway. Hráči St. Louis si pripísali tretí triumf v sérii a na 13. priečke Západnej konferencie ich od play off delí šesť bodov.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského
Fehérváry asistoval pri góle, ktorým Alexander Ovečkin znížil v 26. minúte na 2:3 a odštartoval obrat Capitals. Washington je na východe 12. s mankom šesť bodov na zónu postupu.
Hneď za ním na 13. priečke s odstupom ďalších päť bodov je New Jersey, Nemec si zapísal asistenciu pri góle Nica Hirschiera na 2:0 v 30. minúte.
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva ešte Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Columbusom 2:1.
Martin Pospíšil nastúpil za Calgary, no Flames prehralo doma s Anaheimom 2:3 po predĺžení. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala doma so Seattlom 3:4 po predĺžení.
NHL - výsledky (27. marec):
Montreal - Columbus 2:1
St. Louis - San Jose 2:1 pp
Utah - Washington 4:7
Nashville - New Jersey 2:4
Tampa Bay - Seattle 3:4 pp
Florida - Minnesota 2:3
NY Islanders - Dallas 2:1
Philadelphia - Chicago 5:1
Ottawa - Pittsburgh 3:4 pp a sn
Winnipeg - Colorado 2:3
Calgary - Anaheim 2:3 pp
Vegas - Edmonton 3:4 pp
Vancouver - Los Angeles 0:4
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: