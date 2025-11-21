VIDEO: Montreal pohorel, inkasoval osem gólov. Nemec dostal od trénera veľkú dôveru

MONTREAL. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey odohral v noci na piatok v NHL na ľade Floridy vyše 25 minút a bol najvyťaženejší hráč duelu. Do kanadského bodovania sa vak nezapísal.
Obranca Martin Fehérváry z Washingtonu sa tešil z víťazstva na ľade Montrealu 8:4, v ktorého drese nazbieral Juraj Slafkovský 3 mínusové body.
Nebodoval ani Dalibor Dvorský zo St. Louis, no vytvoril si osobný rekord v odohratých minútach.
Po hetriku nebodoval
Nemec nastúpil v prvej obrannej dvojici Devils a tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov odohral viac než 25 minút.
Na ľade strávil 25:04 min., počas ktorých si do štatistík pripísal jednu strelu a dve trestné minúty po tom, čo ho v 51. minúte vylúčili za hákovanie. Do kanadského bodovania sa nezapísal v treťom zápase po sebe.
Brankár domácich Sergej Bobrovskij vychytal jubilejné 50. čisté konto v základnej časti NHL a zároveň druhé v prebiehajúcej sezóne. Potreboval naň 30 zákrokov.
Jediný gól zápasu strelil v 13. minúte útočník domácich Sam Reinhart. Florida zvíťazila 1:0 a zaznamenala štvrtý triumf v uplynulých piatich zápasoch. Devils prehrali druhýkrát po sebe.
Ovečkin strelil hetrik Montrealu
Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil prvý hetrik v sezóne (33. v kariére) a podieľal sa ním na víťazstve na ľade Montrealu 8:4.
Jeho slovenský spoluhráč Martin Fehérváry odohral 20:11 min., počas ktorých nazbieral dva mínusové body, dve trestné minúty a raz vystrelil na bránku.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský nastúpil v 2. formácii Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a krídelníkom Ivanom Demidovom.
VIDEO: Ovečkin potrestal vylúčenie Slafkovského
Na konci 1. minúty dostal menší trest za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou. Hostia využili presilovku bleskovo už po dvoch sekundách, keď Ovečkin začal svoju cestu za hetrikom.
Slafkovský odohral celkovo 15:27 minút a prezentoval sa aj dvomi strelami na bránku a dvomi hitmi. Nebodoval v piatom zápase po sebe. Montreal prehral v piatom stretnutí v rade a v siedmom z uplynulých ôsmich.
Dvorský s osobným rekordom
Útočník Dalibor Dvorský odohral na ľade Philadelphie presne 18 minút, počas ktorých sa nezapísal do štatistík. Vytvoril si tým osobný rekord v NHL, predtým bolo jeho maximom 16:48 min.
Duel odohral ako center druhej formácie s Braydenom Schennom a Jordanom Kyrouom. Bol to pre neho 11. zápas v prebiehajúcej sezóne, po ktorom má na konte tri body za góly.
Do zostavy St. Louis sa vrátil útočník Jake Neighbours, ktorý pre zranenie v dolnej časti tela vynechal predošlých 12 zápasov. Blues prehrali vo štvrtom zápase po sebe.
Zranený Černák
Obranca Erik Černák (Tampa Bay) vynechal pre zranenie v dolnej časti tela druhý zápas po sebe. Jeho tím zvíťazil nad Edmontonom 2:1 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 62. minúte útočník Jake Guentzel. Oilers prehrali tretíkrát po sebe.
Útočník New Yorku Islanders Maxim Šabanov sa bilanciou dva góly a asistencia podieľal na víťazstve svojho tímu na ľade Detroitu 5:0.
Brankár hostí Iľja Sorokin zneškodnil všetkých 29 striel domácich. Vychytal 2. čisté konto v prebiehajúcej sezóne a 24. v kariére. Islanders dosiahli šieste víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov.
Obranca Zach Werenski a útočník Adam Fantilli boli ústredné postavy víťazstva Columbusu na ľade Toronta 3:2 po predĺžení. Werenski asistoval pri všetkých troch góloch hostí, Fantilli mal bilanciu 2+1, pričom v 65. minúte rozhodol o triumfe Blue Jackets. Maple Leafs prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich.
Hráči Chicaga viedli proti Seattlu ešte v 46. minúte 2:0, no napokon nezískali ani bod. Na domácom ľade prehrali 2:3, keď obrat hostí dokončil v 58. minúte v presilovke útočník Jaden Schwartz. Pri prvom góle Seattlu asistoval 20-ročný dánsky útočník Oscar Fisker Mölgaard, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL.
Rozbehnutých hráčov Colorada nepribrzdili ani New York Rangers. Avalanche dosiahli siedme víťazstvo po sebe, keď na domácom ľade triumfovali 6:3.
K výhre ich nasmerovali tri najväčšie opory - kapitán Nathan Mackinnon nazbieral tri kanadské body (2+1) rovnako ako obranca Cale Makar (2+1) a útočník Martin Nečas (0+3). Colorado si upevnili pozíciu lídra celej NHL, na konte má 33 bodov. Rangers prehrali v treťom zápase po sebe.
Hokejisti Utahu prehrali štvrtý zápas po sebe. Na domácom ľade nestačili na Vegas, ktorým podľahi 1:4. Golden Knights triumfovali v treťom zápase z predošlých štyroch.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
19
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
19
6
3
9
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
20
1
5
6
+9
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
10
3
0
3
-4
6.
Erik Černák
Tampa
18
0
3
3
-1
NHL - výsledky, 21. november:
Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 35. Mermis (Tavares), 44. Tavares (Cowan, Ekman-Larsson) – 24. Voronkov (Fantilli, Werenski), 33. Fantilli (Voronkov, Werenski), 65. Fantilli (Werenski)
Montreal Canadiens – Washington Capitals 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Góly: 16. Gallagher (Dobson, Demidov), 28. Veleno (Matheson, Gallagher), 36. Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc), 46. Matheson (Caufield, L. Hutson) – 1. Ovečkin (D. Strome), 22. Frank (Ovečkin, D. Strome), 24. Frank (Protas, Lapierre), 35. Chychrun (Carlson), 38. Milano (Frank, Sandin), 57. Ovečkin (D. Strome), 58. Ovečkin (Carlson), 59. Milano (Frank, Lapierre)
Detroit Red Wings – New York Islanders 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 7. Ritchie (Šabanov, A. Boqvist), 15. Šabanov (Cizikas, Ritchie), 24. Barzal, 26. Horvat (Pulock, Heineman), 47. Šabanov (Cizikas)
Florida Panthers – New Jersey Devils 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly: 13. Reinhart (Forsling)
Philadelphia Flyers – St. Louis Blues 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 38. Abols (Tippett, Zegras), 52. Foerster (Andrae), 64. Sanheim (Konecny, Couturier) – 6. Faulk (Sundqvist, N. Walker), 13. Faulk (Neighbours, Kyrou)
Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 58. Paul (Moser, Lilleberg), 62. Guentzel (D. Raddysh, Kučerov) – 2. Frederic (Draisaitl)
Chicago Blackhawks – Seattle Kraken 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Góly: 21. Bertuzzi (Teräväinen, Nazar), 31. Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov) – 45. Kartye (Mølgaard, Montour), 48. R. Evans (Catton, S. Wright), 58. Schwartz (Montour, Marchment)
Colorado Avalanche – New York Rangers 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Góly: 20. MacKinnon (Nečas, Girard), 38. C. Makar (Nečas, MacKinnon), 43. Nelson (Malinski, Wedgewood), 51. MacKinnon (C. Makar, Nečas), 59. C. Makar (Drury), 60. Colton (Nelson) – 3. J. Miller (Zibanejad, Fox), 24. Edström (Carrick, Schneider), 51. J. Miller (Fox, Zibanejad)
Utah Mammoth – Vegas Golden Knights 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly: 27. Schmidt (Cole, Keller) – 24. Eichel (Dorofejev, Theodore), 24. Hutton (Reinhardt), 37. Eichel (Bowman, Theodore), 41. Bowman (Eichel, Theodore)
Vancouver Canucks – Dallas Stars 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Góly: 4. L. Karlsson, 15. Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood) – 1. Bourque (Hryckowian), 8. J. Robertson, 51. Blackwell (Faksa, Bäck), 59. Rantanen (Benn)
Anaheim Ducks – Ottawa Senators 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 34. Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson), 35. McTavish (Kreider, Terry) – 17. Cousins (Jensen, Cozens), 40. Pinto (Halliday, Perron), 59. Batherson (Sanderson, Spence)
San Jose Sharks – Los Angeles Kings 4:3 sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 3. Gaudette (Dellandrea, Graf), 20. Dellandrea (Graf, Orlov), 38. Kurashev (W. Smith, Celebrini), rozh. náj. Kurashev – 17. Armia, 22. Kopitar (T. Moore, Ceci), 60. Kempe (Fiala, Kopitar)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: