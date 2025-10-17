VIDEO: Víťazný gól tri sekundy pred koncom. Montreal predviedol strhujúci záver zápasu

Víťazná radosť hokejistov Montrealu v zápase proti Nashvillu.
Víťazná radosť hokejistov Montrealu v zápase proti Nashvillu. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|17. okt 2025 o 06:19
Slafkovský nebodoval v treťom zápase za sebou.

MONTREAL. Hokejisti Montrealu zvíťazili v nočnom zápase NHL na domácom ľade nad Nashvillom 3:2 po predĺžení. O výhre rozhodol tri sekundy pred koncom extra času Cole Caufield.

Canadiens v zápase ťahali za kratší koniec. V druhej tretine prehrávali 0:1, v tretej tretine ešte minútu pred koncom aj 1:2.

Vyrovnávajúci gól prišiel v čase 19:40, len dvadsať sekúnd pred treťou sirénou. Obranca Lane Hutson dokázal pri hre bez brankára zabrániť gólu do prázdnej bránky a založil akciu, na konci ktorej bola šikovná strela Caufielda.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Montrealu na 2:2

V predĺžení si oba tímy vypracovali niekoľko sľubných príležitostí, no brankári na jednej či druhej strane excelovali. Rozhodujúci moment prišiel v samom závere päťminútového extra času.

Pri mantineli dokázal vybojovať puk kapitán Nick Suzuki, poslal ho na stred kruhov, odkiaľ sa Caufield nemýlil. Na časomiere svietili tri sekundy do konca predĺženia.

VIDEO: Víťazný gól Colea Caufielda

Pre amerického útočníka to bol šiesty presný zásah v sezóne a druhý víťazný v priebehu troch dní. V stredu rozhodol o výhre Montrealu nad Seattlom 5:4 po predĺžení. Canadiens vyhrali štvrtý zápas za sebou.

Slovenský útočník v službách Montrealu Juraj Slafkovský nebodoval, na kanadský zárez čaká už tri zápasy.

Fotogaléria zo zápasu Montreal - Nashville (NHL - základná časť)
Juraj Slafkovský v zápase proti Nashvillu.
Juraj Slafkovský v zápase proti Nashvillu.
Juraj Slafkovský v zápase proti Nashvillu.
Český brankár Jakub Dobeš zasahuje v zápase Montreal - Nashville.
Juraj Slafkovský v zápase proti Nashvillu. Český brankár Jakub Dobeš zasahuje v zápase Montreal - Nashville. Český brankár Jakub Dobeš zasahuje v zápase Montreal - Nashville. Ivan Demidov v službách tímu Montreal Canadiens. Český brankár Jakub Dobeš zasahuje v zápase Montreal - Nashville. Ivan Demidov v službách tímu Montreal Canadiens. Juraj Slafkovský v zápase proti Nashvillu. Český brankár Jakub Dobeš zasahuje v zápase Montreal - Nashville. Hokejisti Montrealu nastupujú na zápas. Aréna Bell Centre v Montreale. Aréna Bell Centre v Montreale. Nick Suzuki (14) v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Cole Caufield (13) strieľa v zápase Montreal Canadiens - Nashville Predators gól.Cole Caufield (13) oslavuje víťazný gól v predĺžení v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Hokejisti Montreal oslavujú víťazstvo nad Nashvillom Predators.Cole Caufield (13) a brankár Jakub Dobeš oslavujú víťazstvo nad Nashvillom Predators.Brankár Jakub Dobeš v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Nick Suzuki (14) a Roman Josi (59) v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Vpravo Jake Evans a Justin Barron v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Brankár Juuse Saros a Brendan Gallagher (11) v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Oliver Kapanen (91) a Adam Wilsby (83) v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.Cole Caufield (13) a Michael Bunting (58) v zápase NHL: Montreal Canadiens - Nashville Predators.

V prvom útoku odohral 19 minút a 39 sekúnd. Pripísal si plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden bodyček.

Z víťazstva New Jersey 3:1 nad Floridou sa radoval Šimon Nemec. Slovenský obranca v zápase bodoval, pripísal si asistenciu na víťaznom góle Meiera, ktorý tečoval jeho strelu od modrej.

VIDEO: Asistencia Šimona Nemca

Nemec sa predstavil opäť v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom. Na ľade strávil 14:05 min a okrem asistencie si pripísal aj dve plusky, jednu strelu a jeden hit.

NHL - výsledky 17. október:

Montreal Canadiens – Nashville Predators 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Góly: 47. O. Kapanen (L. Hutson, Guhle), 60. Caufield (L. Hutson), 65. Caufield (Suzuki, Matheson) – 32. Stamkos (Josi, Evangelista), 52. Perbix (McCarron)

Ottawa Senators – Seattle Kraken 4:3 sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Góly: 8. Pinto (Eller, Giroux), 10. Perron (Giroux, Chabot), 59. Cozens (Batherson, Spence), rozh. náj. Pinto – 5. S. Wright (Montour, Marchment), 25. Stephenson (Schwartz), 43. Stephenson (Eberle, Montour)

New Jersey Devils – Florida Panthers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 26. J. Hughes (Bratt, Meier), 47. Meier (Nemec, Dillon), 52. Hischier (Mercer) – 2. Rodrigues (Marchand, S. Jones)

Philadelphia Flyers – Winnipeg Jets 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 37. Tippett (Zegras, Sanheim), 58. Mičkov (Juulsen, Couturier) – 6. Namestnikov (Niederreiter, Nyquist), 28. Scheifele (Vilardi), 38. M. Barron (Connor), 50. Scheifele (Connor, Iafallo), 59. Pearson

Columbus Blue Jackets – Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Góly: 22. Provorov (Marčenko) – 31. Makar (Nečas, Lehkonen), 32. Nelson (Burns, Manson), 40. Ničuškin (Malinski, Olofsson), 59. Ničuškin (Landeskog, Makar)

New York Islanders – Edmonton Oilers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 17. Barzal, 38. Horvat (Pageau, Pulock), 56. Horvat (Barzal, Schaefer), 60. Horvat (Drouin, Heineman) – 18. Draisaitl (McDavid, Tomášek), 29. Nugent-Hopkins (Emberson)

Toronto Maple Leafs – New York Rangers 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 12. Knies (Nylander, Ekman-Larsson), 61. Matthews (Nylander, Rielly) – 45. Pärssinen (Schneider)

Dallas Stars – Vancouver Canucks 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)

Góly: 5. Bourque (Harley, Faksa), 20. Rantanen (J. Robertson, Hintz), 58. W. Johnston (Seguin, J. Robertson) – 27. Chytil (E. Kane, Hronek), 29. Boeser (Q. Hughes, Elias Pettersson), 31. Sasson (T. Myers), 39. Garland, 60. Q. Hughes (Garland, Hronek)

Anaheim Ducks – Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 32. Leo Carlsson (Killorn, Helleson) – 15. Jarvis (Gostisbehere), 31. Jarvis (Blake, Gostisbehere), 43. Nikišin (Sebastian Aho, Gostisbehere), 56. Sebastian Aho (Jarvis)

Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Góly: 5. Foegele (T. Moore, Ceci), 10. Fiala (Byfield, Armia) – 27. Malkin (Rust, E. Karlsson), 28. Dewar (Acciari, Shea), 47. Hållander (Rakell, Wotherspoon), 60. Crosby (Wotherspoon, E. Karlsson)


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

