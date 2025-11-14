VIDEO: Honzek prekorčuľoval súpera a spečatil triumf. Slafkovského Montreal s debaklom

Útočník Blake Coleman (center) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi Samom Honzekom (vľavo) a Mikaelom Backlundom (vpravo).
Útočník Blake Coleman (center) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi Samom Honzekom (vľavo) a Mikaelom Backlundom (vpravo). (Autor: TASR/The Canadian Press via AP))
14. nov 2025 o 06:39
V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci, no ani jeden sa netešil z víťazstva.

NEW YORK. Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v noci na piatok v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary Flames, ktoré zdolalo San Jose 2:0.

V akcii boli okrem neho Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0:7, a Martin Fehérváry.

Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy (3:6). 

VIDEO: Honzekov gól

Honzek upravil na konečných 2:0 päť sekúnd pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky s asistenciou Mikaela Backlunda.

Bol to jeho druhý gól a štvrtý kanadský bod v sezóne. Flames tak zaznamenali siedmu výhru nad Sharks v rade a ukončili trojzápasovú sériu prehier.

Slafkovský bol na ľade 19:52 minúty a vyslal štyri strely na bránku.

Fehérváry ukončil stretnutie s mínuskou, dvoma strelami na bránku a ice timom 19:58 minúty. 

NHL - výsledky, 14. november:

Seattle - Winnipeg 5:3

Toronto - Los Angeles 3:4 pp

Ottawa - Boston 5:3

Montreal - Dallas 0:7

Florida - Washington 6:3

Detroit - Anaheim 6:3

Columbus - Edmonton 5:4

Colorado - Buffalo 6:3

Calgary - San Jose 2:0

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 06:49
