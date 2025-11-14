VIDEO: Honzek prekorčuľoval súpera a spečatil triumf. Slafkovského Montreal s debaklom

NEW YORK. Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v noci na piatok v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary Flames, ktoré zdolalo San Jose 2:0.
V akcii boli okrem neho Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0:7, a Martin Fehérváry.
Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy (3:6).
VIDEO: Honzekov gól
Honzek upravil na konečných 2:0 päť sekúnd pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky s asistenciou Mikaela Backlunda.
Bol to jeho druhý gól a štvrtý kanadský bod v sezóne. Flames tak zaznamenali siedmu výhru nad Sharks v rade a ukončili trojzápasovú sériu prehier.
Slafkovský bol na ľade 19:52 minúty a vyslal štyri strely na bránku.
Fehérváry ukončil stretnutie s mínuskou, dvoma strelami na bránku a ice timom 19:58 minúty.
NHL - výsledky, 14. november:
Seattle - Winnipeg 5:3
Toronto - Los Angeles 3:4 pp
Ottawa - Boston 5:3
Montreal - Dallas 0:7
Florida - Washington 6:3
Detroit - Anaheim 6:3
Columbus - Edmonton 5:4
Colorado - Buffalo 6:3
Calgary - San Jose 2:0
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: