Škorvánek vychytal už piate čisté konto v sezóne. Gríger dal gól aj asistoval

PRAHA. Slovenský hokejista Dávid Gríger prispel gólom k víťazstvu Mladej Boleslavi nad Olomoucom 4:1 v piatkom 22. kole českej ligy, pripísal si aj asistenciu.
Skóroval aj jeho krajan Róbert Lantoši, jeho České Budějovice však doma podľahli poslednému Litvínovu 2:3 po predĺžení.
Stanislav Škorvánek pomohol 11 úspešnými zákrokmi k víťazstvu Hradca Králové nad Vítkovicami 3:0, pripísal si piaty shutout v sezóne.
Česká extraliga - 22. kolo
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 9. Lenc, 35. Sandberg, 39. Najman
Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 33. Kohout (Tamáši), 57. Bunnaman, 59. Pour
/S. Škorvánek odchytal za domácich celý zápas/
Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Góly: 4. Bareš, 6. Kelly Klíma, 24. Ojamäki, 50. Žovinec, 51. Robins – 15. Marinčin (Roman), 19. Flynn, 29. M. Růžička (Cienciala, Sikora)
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly: 13. Černoch, 22. Čihař (Minárik), 44. Moravec, 60. Myšák – 49. Zámorský, 55. Petman
Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 2:3 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Olesen, 39. Lantoši – 35. Hännikäinen, 42. Koblasa, 63. D. Kaše
/M. Tomek odchytal za hostí celý zápas/
BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Góly: 28. Gríger, 29. Lakatoš (Gríger), 34. Pavlík, 43. Berglund – 3. Fridrich