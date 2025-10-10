VIDEO: Na prvý gól nečakal dlho. Slafkovský pečatil vysokú výhru Montrealu

DETROIT. Na úvodný gól v sezóne nečakal dlho. Strelil ho už v druhom zápase nového ročníka.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský skóroval v noci na piatok do siete Detroitu, Montreal zdolal Red Wings vysoko 5:1.
Canadiens sa otriasli po prehre v Toronte 2:5 v úvodnom zápase sezóny a v druhom stretnutí trojzápasového tripu predviedli vysokú efektivitu streľby.
Chvíľa 21-ročného útočníka prišla v druhej tretine počas presilovej hry, keď šikovne dorazil strelu Colea Caufielda. Slafkovský zvyšoval už na priebežných 5:1.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského v sezóne
Dva body si v tíme Canadiens pripísali obranca Mike Matheson (1+1) a útočníci Nick Suzuki (0+2) a Brendan Gallagher (0+2).
Na výhre sa výraznou mierou podieľal aj český brankár Jakub Dobeš, ktorý zastavil 30 striel domácich. V drese „červených krídel“ absolvoval nevydarenú premiéru brankár John Gibson, ktorý mal iba 61-percentnú úspešnosť zákrokov a po góle Slafkovského sa nechal vystriedať.
Slafkovský si počas viac než 15 minút na ľade pripísal okrem gólu aj plusový bod, dve strely na bránku a dva hity.
Nemec a Černák s prehrami
Naopak, úvodný zápas ročníka nevyšiel Šimonovi Nemcovi, New Jersey prehralo s Carolinou 3:6.
Slovenský obranca nastúpil ako člen tretieho obranného páru s Brendenom Dillonom. Nebodoval, na ľade strávil 18:35 min, pripísal si dve mínusky a jednu strelu.
Do nočného programu naskočil prvýkrát v sezóne aj obranca Tampy Erik Černák. „Blesky" ale prehrali na domácom ľade s Ottawou 4:5.
Skúsený obranca nebodoval. Počas 18 minút a 25 sekúnd zaznamenal jednu mínusku, päť blokov a tri bodyčeky.
Úspešný štart pre Floridu či Pittsburgh
Hráči Bostonu zvíťazili aj v druhom zápase sezóny, keď na domácom ľade zdolali Chicago 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil nováčik Fraser Minten.
Hokejisti Buffala prehrali v prvom zápase ročníka s New Yorkom Rangers 0:4. Na domácom ľade boli síce strelecky aktívnejší než súper (36:33), no hostí výrazne podržal brankár Igor Šesťorkin. Premiéru v bránke Sabres absolvoval Alex Lyon.
Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy zvíťazili aj v druhom zápase sezóny. Na domácom ľade zdolali Philadelphiu 2:1, keď víťazný gól strelil útočník Brad Marchand.
Úspešný vstup do nového ročníka prežívajú hráči Pittburghu, ktorí naplno bodovali aj v druhom zápase. Na domácom ľade si poradili s New Yorkom Islanders 4:3. Jevgenij Malkin získal tri kanadské body (1+2), kapitán Sidney Crosby sa prezentoval dvomi (1+1).
Ofenzívny líder Winnipegu Kyle Connor odštartoval novú sezónu hetrikom do bránky Dallasu, no jeho tím prehral na domácom ľade 4:5.
Doma neuspeli ani hráči St. Louis, ktorí podľahli Minnesote 0:5. Kirill Kaprizov, ktorý nedávno podpísal najväčší kontrakt v histórii NHL, sa prezentoval tromi kanadskými bodmi za asistencie.
NHL - výsledky 10. október
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 4. Mittelstadt, 30. Jeannot (Eyssimont, Jokiharju), 41. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 63. Minten – 9. Bedard (Burakovsky, C. Dach), 23. Crevier (Bedard, N. Foligno), 43. Burakovsky (Levšunov, Nazar)
Buffalo Sabres – New York Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly: 12. Lafrenière (Trocheck, Panarin), 55. Soucy (Borgen, J. Miller), 58. J. Miller (Schneider, Lafrenière), 58. Fox (Carrick)
Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Góly: 4. Larkin (P. Kane, Seider) – 11. Z. Bolduc (Gallagher, Matheson), 13. O. Kapanen (Newhook, Děmidov), 20. Matheson (Suzuki, Dobson), 26. A. Carrier (Xhekaj, Gallagher), 38. Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Góly: 6. Bjorkstrand (Guentzel, Point), 7. Point (Guentzel, D. Raddysh), 15. Kučerov (Hedman, Point), 60. Kučerov (D. Raddysh, Hedman) – 11. Cozens (B. Tkachuk, Sanderson), 21. Zub (B. Tkachuk, Stützle), 36. Pinto (Zub, B. Tkachuk), 59. Pinto (Sanderson), 60. Giroux (Pinto, Zub)
Florida Panthers – Philadelphia Flyers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 26. Lundell (Rodrigues, Petry), 43. Marchand (Kunin, Greer) – 38. Cates (Foerster)
Pittsburgh Penguins – New York Islanders 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly: 4. Malkin (Crosby, Rakell), 26. Brunicke (Hållander, Novak), 29. Crosby (Malkin, Rakell), 55. Brazeau (Malkin, Mantha) – 13. Drouin (Schaefer), 25. Palmieri (Barzal, Mayfield), 40. Šabanov (Holmström)
Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Góly: 5. Hall (Gostisbehere, Nikišin), 30. K. Miller (W. Carrier), 51. K. Miller (Sebastian Aho, Blake), 58. Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere), 60. Jarvis, 60. Robinson (Hall, Kotkaniemi) – 29. Hamilton (Bratt, J. Hughes), 34. Glass (L. Hughes), 52. Bratt (Pesce, L. Hughes)
St. Louis Blues – Minnesota Wild 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 16. Hartman (M. Johansson), 18. Boldy (Kaprizov, Rossi), 33. Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy), 38. Hartman (Trenin), 48. Rossi (Kaprizov, Boldy)
Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 7. Bunting (Haula), 43. O'Reilly (F. Forsberg, Josi) – 17. Voronkov (Severson, Mateychuk)
Winnipeg Jets – Dallas Stars 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Góly: 7. Connor (Scheifele, Vilardi), 50. M. Barron, 52. Connor (Scheifele, DeMelo), 57. Connor (Scheifele, DeMelo) – 4. Rantanen (Hintz, Steel), 16. Lundkvist (Rantanen, J. Robertson), 42. J. Robertson (Rantanen, Hintz), 42. Seguin (Duchene, Harley), 44. W. Johnston (Lundkvist, Harley)
Colorado Avalanche – Utah Mammoth 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 11. Colton (Drury, Olofsson), 43. MacKinnon (Makar, Nečas) – 38. Guenther (Keller, Schmaltz)
Vancouver Canucks – Calgary Flames 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Góly: 15. Sherwood (O'Connor), 43. Chytil, 49. Chytil (Bains), 52. Lekkerimäki (E. Kane, Garland), 58. Boeser (Elias Pettersson, DeBrusk) – 54. Frost (Šarangovič, Farabee)
San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 6. J. Skinner (Dellandrea, Muchamadullin), 27. Wennberg (Eklund, Klingberg), 43. Kurashev (Orlov, Muchamadullin) – 9. Howden (Kolesar, Hutton), 35. Dorofejev (Stone, Eichel), 59. Eichel (Stone, Hertl), 62. R. Smith (Theodore)
Seattle Kraken – Anaheim Ducks 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 3. Dunn (Larsson, Schwartz), 24. Marchment (Montour), 45. McCann (Beniers, Eberle) – 5. Sennecke (McTavish)
